Тренер «Вильярреала»: «У «Зенита» прекрасный состав. Команда в очень хорошем состоянии»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита».

— Как вы расставляете приоритеты между турнирами?

— Уже говорил и могу повторить: мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Для нас приоритет — Примера, хотим остаться в высшем дивизионе. Но и в Лиге Европы мы хотим соревноваться и показывать качественную игру. Это важный для нас турнир.

— Не выглядит ли Лига Европы некой обузой, которая мешает сконцентрироваться на национальном чемпионате?

— Нет. Мне так не кажется. Мы движемся вперед от матча к матчу, выходим на поле, чтобы побеждать. Верю, что наш состав готов, чтобы успешно выступать. Завтра будем выходить на поле ради победы. Считаю, мы к этому готовы. Если пройдем в следующую стадию, будет здорово.

— Какую игру вы ждете завтра? Повлияет ли на «Зенит» большой зимний перерыв, который у них был?

— Жду, что мы будем играть против команды, находящейся в очень хорошем состоянии. Их игроки будут свежи. Они усилились в межсезонье, у них прекрасный состав. «Зенит» очень любит доминировать и владеть мячом. У них прекрасные нападающие — когда до них доходит мяч, то это всегда опасно.

— Зная, как в Петербурге болеют, ждете ли вы давления со стороны трибун? Повлияет ли поддержка «Зенита» на вашу команду?

— Готовы к тому, как нас примут на стадионе. Знаем, как горячо местные болельщики поддерживают «Зенит». Ждем, что трибуны будут заполнены до отказа. Считаю, это придаст нам дополнительную мотивацию и силы, чтобы мы провели качественный матч.

— Вы уже сказали о трансферах «Зенита». В чем еще измениласт эта команда? И второй вопрос. В этом сезоне «Зенит» провел достаточное количество игр против команд с тремя центральными защитниками, и каждый раз Семак подстраивал схему под соперников. Ждете ли вы чего-то подобного завтра?

— «Зенит» сейчас — это команда талантливых футболистов, и усиление привело к улучшению качества игры, в целом команда готова соревноваться еще больше. Но я жду, что «Зенит» будет играть так же, как делает это обычно. Эта схема работает, и я не жду изменений специально под нас.