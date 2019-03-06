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    Тренер «Вильярреала»: «У «Зенита» прекрасный состав. Команда в очень хорошем состоянии»

    Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита».

    — Как вы расставляете приоритеты между турнирами?

    — Уже говорил и могу повторить: мы не бросаем играть ни в одном из турниров. Для нас приоритет — Примера, хотим остаться в высшем дивизионе. Но и в Лиге Европы мы хотим соревноваться и показывать качественную игру. Это важный для нас турнир.

    — Не выглядит ли Лига Европы некой обузой, которая мешает сконцентрироваться на национальном чемпионате?

    — Нет. Мне так не кажется. Мы движемся вперед от матча к матчу, выходим на поле, чтобы побеждать. Верю, что наш состав готов, чтобы успешно выступать. Завтра будем выходить на поле ради победы. Считаю, мы к этому готовы. Если пройдем в следующую стадию, будет здорово.

    — Какую игру вы ждете завтра? Повлияет ли на «Зенит» большой зимний перерыв, который у них был?

    — Жду, что мы будем играть против команды, находящейся в очень хорошем состоянии. Их игроки будут свежи. Они усилились в межсезонье, у них прекрасный состав. «Зенит» очень любит доминировать и владеть мячом. У них прекрасные нападающие — когда до них доходит мяч, то это всегда опасно.

    — Зная, как в Петербурге болеют, ждете ли вы давления со стороны трибун? Повлияет ли поддержка «Зенита» на вашу команду?

    — Готовы к тому, как нас примут на стадионе. Знаем, как горячо местные болельщики поддерживают «Зенит». Ждем, что трибуны будут заполнены до отказа. Считаю, это придаст нам дополнительную мотивацию и силы, чтобы мы провели качественный матч.

    — Вы уже сказали о трансферах «Зенита». В чем еще измениласт эта команда? И второй вопрос. В этом сезоне «Зенит» провел достаточное количество игр против команд с тремя центральными защитниками, и каждый раз Семак подстраивал схему под соперников. Ждете ли вы чего-то подобного завтра?

    — «Зенит» сейчас — это команда талантливых футболистов, и усиление привело к улучшению качества игры, в целом команда готова соревноваться еще больше. Но я жду, что «Зенит» будет играть так же, как делает это обычно. Эта схема работает, и я не жду изменений специально под нас.

    • Матч пройдет завтра, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • Ответная встреча состоится 14 марта.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    06.03.2019 19:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:19

      Для Зенита эта команда по силам. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 марта 2019, 22:15

      Надеюсь на качественную игру и приятный просмотр -- конечно ждём победу !

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 20:38

      Состав-то хороший, но сама команда пока далека от хорошего состояния...

      2
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