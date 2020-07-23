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    Эмери стал главным тренером «Вильярреала»

    «Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды.

    Контракт с испанцем подписан на три года. Представление Эмери состоится в понедельник.

    Специалист сменил на посту главного тренера клуба Хавьера Кальеху.

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    Источник: Официальный сайт «Вильярреала»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      Dizayner 51 минуту назад

      вернулся в свой котел, щас будет жечь))

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      Рейтинг: +2296

      Cleaner 1 час назад

      Тренеришка.)))

      0
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      Рейтинг: +17682

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Игрочишку-деревяшку он вряд ли к себе позовёт.

      1
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      Рейтинг: +9741

      DeStar 2 часа назад

      ну вот , теперь вилька будет в ЛЕ побеждать)

      2
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      Рейтинг: +1076

      Semenycch 2 часа назад

      "Тренеришка" продолжает карьеру тренера.

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      Рейтинг: +938

      LOKOfanatik19 > Semenycch 2 часа назад

      Тот случай, когда и "Тренеришка" и "Игрочишка" блистают вне Спартака.

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      Рейтинг: +4367

      Добрый Бобер > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Только один поднялся, а другой всплыл.

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      Рейтинг: +171

      Roma56 > LOKOfanatik19 1 час назад

      Один трижды дрюкнул всех в Лиге Европы, второй дрюкнул одноклубника

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