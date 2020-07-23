Эмери стал главным тренером «Вильярреала»

«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды.
Контракт с испанцем подписан на три года. Представление Эмери состоится в понедельник.
Специалист сменил на посту главного тренера клуба Хавьера Кальеху.
- «Вильярреал» занял в минувшем сезоне Примеры пятое место.
- Эмери возглавлял в 2012 году «Спартак».
- Также он известен по работе в «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».
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Источник: Официальный сайт «Вильярреала»