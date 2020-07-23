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Эмери стал главным тренером «Вильярреала»

23 июля 2020, 13:31
10

«Вильярреал» объявил о назначении Унаи Эмери главным тренером команды.

Контракт с испанцем подписан на три года. Представление Эмери состоится в понедельник.

Специалист сменил на посту главного тренера клуба Хавьера Кальеху.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Вильярреала»
Испания. Примера Вильярреал Эмери Унаи Кальеха Хавьер
Комментарии (10)
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DeStar
1595501339
ну вот , теперь вилька будет в ЛЕ побеждать)
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DOCTOR PENALTY
1595503236
Игрочишку-деревяшку он вряд ли к себе позовёт.
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Dizayner
1595508025
вернулся в свой котел, щас будет жечь))
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ambuppy.annerly
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Cubinec1989
1595515212
Ну вот..убил интригу, теперь понятно кто ЛЕ в этом году возьмёт...
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Алехсбургер.
1595524929
Артём пролил ряженку на измученные колени...)
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