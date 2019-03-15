Тренер «Вильярреала» Кальеха: «В матчах с «Зенитом» все было проще, чем мы ожидали»

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

– Вы ожидали, что так легко пройдут игры с «Зенитом»?

– Если честно, все прошло проще, чем мы ожидали. Для нас хороший результат, мы провели два качественных матча. Задел в Петербурге позволил сегодня нам действовать не торопясь.

– Морено и Бакка забили по голу. Сложно будет выбирать состав в воскресенье? Кто сыграет из них?

– Отлично, что наши нападающие забивают. У нас все качественные игроки, поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы выбирать состав.

– С какими ощущениями вы будете играть в чемпионате после таких хороших результатов?

– Конечно, будем стараться побеждать. В воскресенье мы играем с прямым конкурентом.

Приятно, что мы растем, индивидуальный уровень игроков тоже повышается. Надеюсь, мы идем за четвертой победой подряд.

Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов