Тренер «Вильярреала» Кальеха: «В матчах с «Зенитом» все было проще, чем мы ожидали»

Мы уже привыкли
Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы.
– Вы ожидали, что так легко пройдут игры с «Зенитом»?
– Если честно, все прошло проще, чем мы ожидали. Для нас хороший результат, мы провели два качественных матча. Задел в Петербурге позволил сегодня нам действовать не торопясь.
– Морено и Бакка забили по голу. Сложно будет выбирать состав в воскресенье? Кто сыграет из них?
– Отлично, что наши нападающие забивают. У нас все качественные игроки, поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы выбирать состав.
– С какими ощущениями вы будете играть в чемпионате после таких хороших результатов?
– Конечно, будем стараться побеждать. В воскресенье мы играем с прямым конкурентом.
Приятно, что мы растем, индивидуальный уровень игроков тоже повышается. Надеюсь, мы идем за четвертой победой подряд.
Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов