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    Тренер «Вильярреала» Кальеха: «В матчах с «Зенитом» все было проще, чем мы ожидали»

    Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха поделился эмоциями после победы над «Зенитом» (2:1) и выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

    – Вы ожидали, что так легко пройдут игры с «Зенитом»?

    – Если честно, все прошло проще, чем мы ожидали. Для нас хороший результат, мы провели два качественных матча. Задел в Петербурге позволил сегодня нам действовать не торопясь.

    – Морено и Бакка забили по голу. Сложно будет выбирать состав в воскресенье? Кто сыграет из них?

    – Отлично, что наши нападающие забивают. У нас все качественные игроки, поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы выбирать состав.

    – С какими ощущениями вы будете играть в чемпионате после таких хороших результатов?

    – Конечно, будем стараться побеждать. В воскресенье мы играем с прямым конкурентом.
    Приятно, что мы растем, индивидуальный уровень игроков тоже повышается. Надеюсь, мы идем за четвертой победой подряд.

    Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.03.2019 07:07
    Комментарии10
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      Рейтинг: +840

      Bozigit 14 часов назад

      Мы уже привыкли

      0
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      Рейтинг: +2227

      serppion 15 марта, 13:43

      Вы не ожидали, что Зинка может просто раздвинуть ноги? А ей не привыкать...

      0
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 13:32

      слушаю сегодня Битлз /Жёлтая подводная лодка/ которая уделала наших без проблем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 13:05

      Для них эта игра не так важна как игры в Примере.

      1
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      Рейтинг: +521

      ДВС 15 марта, 12:57

      У Зенита есть традиция в нашем чемпионате проигрывать командам, которые вылетают потом в лигу ниже. Как бы, Вильярреалу не попасть под эту примету.

      0
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      Рейтинг: +43

      Алекс636363 15 марта, 10:54

      Ниже падать некуда.

      0
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      Рейтинг: +43

      Алекс636363 15 марта, 10:53

      Зенит пора переименовать в Надир. Это справедливее.

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      Рейтинг: +195

      Varnes 15 марта, 09:14

      Да что тут говорить Хавьер, напихали вы нам по делу!

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      Рейтинг: +1019

      sobaka120982 15 марта, 08:25

      Молодцы испанцы! Мокнули в унитаз этих бомжей

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      Рейтинг: +1409

      neveldomha 15 марта, 08:07

      Можно было вторым составом играть с недоигроками.

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