Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов

Локо один раз доходил до 1/8 за последние 10 лет.
13-го марта «Краснодар» и «Зенит» завершили выступление в Лиге Европы, проиграв «Валенсии» и «Вильярреалу» соответственно.
Команды стали 17-м и 18-м представителями России на стадии 1/8 финала за последние 10 лет.
На этом этапе играли «Зенит» (5 раз), «Краснодар» (4), ЦСКА, «Локомотив», «Анжи» (все – по 2), «Спартак», «Ростов» и «Динамо» (по 1).
Российские клубы выходили на стадию 1/4 четырежды, но в полуфиналах не участвовали:
- «Спартак» в сезоне-2010/11 (1:5; 2:5 против «Порту»).
- «Рубин» в сезоне-2012/13 (1:3; 3:2 против «Челси»).
- «Зенит» в сезоне-2014/15 (1:2; 2:2 против «Севильи»).
- ЦСКА в сезоне-2017/18 (1:4; 2:2 против «Арсенала»).