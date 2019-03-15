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    Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов

    13-го марта «Краснодар» и «Зенит» завершили выступление в Лиге Европы, проиграв «Валенсии» и «Вильярреалу» соответственно.

    Команды стали 17-м и 18-м представителями России на стадии 1/8 финала за последние 10 лет.

    На этом этапе играли «Зенит» (5 раз), «Краснодар» (4), ЦСКА, «Локомотив», «Анжи» (все – по 2), «Спартак», «Ростов» и «Динамо» (по 1).

    Российские клубы выходили на стадию 1/4 четырежды, но в полуфиналах не участвовали:

    Источник: Бомбардир

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    15.03.2019 02:14
    Комментарии40
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      Рейтинг: +2210

      Nesterenko 15 марта, 13:38

      Локо один раз доходил до 1/8 за последние 10 лет.

      0
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      Рейтинг: +4300

      Антибиотик > Nesterenko 15 марта, 19:07

      Да не суть, мне даже проверять не хочется. Самый главный смысл всего этого безобразия в том, что это было очень давно и со старым составом. Нужно обновлять команду, а не сидеть с пенсионерами и Эдером столько времени (Смолов не в счет, это не усиление, за такие деньги могли получше найти).

      0
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      Рейтинг: +617

      Mirak92 15 марта, 11:31

      1-5
      2-5
      Вдумайтесь

      1
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      Рейтинг: +15

      poliksmile 15 марта, 10:14

      За статью неуд. Как рубин играл в 1/4 если в 1/8 не учавствовал ?

      2
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      Рейтинг: +49

      Spinorr 15 марта, 10:12

      "Рубин» в сезоне-2012/13 (1:3; 2:3 против «Челси»)."
      Рубин Выиграл домашний матч 3:2, исправьте, пожалуйста

      2
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      Рейтинг: +6

      four_margaritas > Spinorr 15 марта, 11:38

      Готово! Спасибо :)

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      Рейтинг: +49

      Spinorr > four_margaritas 15 марта, 12:04

      Кстати, а в 1/8 финала Рубин выходил, и не раз

      1
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      Рейтинг: +9056

      Garrincha58 15 марта, 09:09

      это наш мутный футбол постоянные склоки в Спартаке теперь в Енисее и Краснодаре непонятные вещи творятся в Зените и Динамо, Рубин вечно жалуется на нехватку денег и так можно говорить о всех командах! наш футбол болен и даже ЧМ не поможет его реанимировать будет только хуже потому что управляют футболом люди не понятно откуда пришедшие а профессионалы сидят в программах Матч и комментируют как же у нас все хорошо и здорово

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3353

      SPACE TRUCKIN > Garrincha58 15 марта, 09:19

      происходящее в футболе зеркально отображает положение дел в стране в целом...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Varnes 15 марта, 09:09

      Краснодар - молодцы, отличная игра, чуток не хватило!
      Зенит - очень плохо: ужаснейший матч, трусливая тактика, непонятная игра.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9056

      Garrincha58 15 марта, 09:02

      лимит и ещё раз лимит превращает наш футбол в колхозный чемпионат

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      ЗЖМ 15 марта, 08:06

      Спартак, Ростов, Динамо (ОБА - по 1))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +617

      Mirak92 > ЗЖМ 15 марта, 11:32

      Редакция бомбилы **** тут сказать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 15 марта, 07:55

      Статистика только будет накапливаться и не в пользу календаря осень-весна, но митрофанушки футбольные будут на своём стоять. Им синхронизация календаря и ТО с Европой важнее.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 08:08

      Драли нас весной почти всегда ,независимо от календаря.Было два исключения,но одно мутное,а в другом случае два качественных бразильца разницу сделали.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 08:12

      Драть будут при таких митрофанушках и заоблачных личках у футболёров, но хоть зрители яйца морозить не будут, глядя на такой футбол.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 08:45

      Крытые стадионы и манежи нужно строить.Тогда можно играть круглый год.И хотелось бы что бы футболом занялись грамотные управленцы,только где их взять.

      2
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      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 08:51

      Только деньги на ветер. Кто туда будет ходить и содержать эти дорогостоящие сооружения ? Это в Питере на одну мучающуюся команду ходят 40 и более тысяч зрителей. А в Казани не ходят на футбол при любой погоде и игре. Сегодня одна команда играет в РПЛ, а завтра она в ФНЛ или и вовсе исчезнет, но стадионы крытые и манежи будут стоять, как стоит у нас СКК, выживая за счёт выставок и торговли.

      3
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      ...
      Рейтинг: +6053

      alex1951 > Рубик Докоян 15 марта, 09:55

      Доброго утречка! Хотя ,какой на фиг ,для болел доброе...
      А меня ,вот,нюх не подвел :
      Только настроил свой зомбояшик на просмотр ,сделал для храбрости маленький ,, надцатый ,, дринк и ....вырубился)))
      А утром на псарню и о боже - оказывается я остался без фильмов-ужасов)))....М-дас ,песенка спета,обидно,досадно,но ладно..
      Рубик ,кто там следующий за 3.14........з.............ой?
      Огласите ввес сппыссок пжлалуста....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 10:28

      На ОИ и ЧМ потратили 70 млрд долларов ,на Динамо 1.5 млрд долларов.Вот где деньги на ветер.100 млрд долларов в год вывозят,и не найти пару млрд на подъём футбола?На Рубин кстати при Биллятдинове полный стадион собирался.Почему кстати Зенит в СКК не играл,а на Петровском сопли морозил .

      0
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      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > alex1951 15 марта, 15:45

      Я так и понял. Я же тебе говорил не переборщи в разминке и на тренировке... ))) Для кого всё это ожидаемо не расстроился, не тот случай.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 15:49

      Всюду не только на ветер. Там люди знают откуда ветер и в чью сторону. Поэтому, когда они бросают деньги на ветер, он дует в их сторону. Это нам в футболе ловить нечего, а лаве у нас ловить умеют...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 18:33

      Ничего они не умеют,только воровать.

      0
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 18:50

      Как же ты достал своими штампами и обобщениями. Воровать тоже надо уметь. Одни воруют тысячи и сидят, другие миллиардами, но на свободе и в шоколаде. Что, блин, за привычка с врачом спорить о медицине, с ментом правильным о судебно-правовой практике и т.д. Балаболить у нас ни о чём любит большинство на разных уровнях. Наследие страны советов, любители советуют и учат профи ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 19:01

      Я и не говорю о том хорошо они воруют или нет,и тем более не спорю.Я утверждаю что они больше ничего не умеют.

      0
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 19:11

      Ты о ком, говоря про них ? Я знаю что я умею, могу и знаю и где я митрофанушка. Ты опять обобщаешь. В футболе они дубы, в менеджменте спортивном тоже, ещё, наверняка где-то. Но есть вопросы где они в теме, может быть и профи, но занимаются не своим делом. Предложили, поручили, назначили, и они сказали есть... Из них никто не откажется и не скажет, что это не их профиль, что они малосведущие в данном вопросе и не справятся с порученным делом. В их кругах это не принято. Сегодня ты отказался, а завтра и в будущем уже никогда ничего не предложат...

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      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 19:26

      Так не бывает,если в футболе не петрят, с чего им в другом соображать.Подскажи ,может чего не знаю,в чём они профи,кроме воровства.

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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 19:35

      Что тебе объяснять, если ты кроме воровства другого слова не знаешь ? Кто-то заканчивал юрфак, финэк, другие факультеты и работал по специальности и преуспел в своих профессиях на разных должностях. Но спорт не их тема, здесь их привлекают только деньги и амбиции.

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      Рейтинг: +2514

      александр п > Рубик Докоян 15 марта, 19:42

      Согласен ,мои определения юридически неграмотны.Там мошенничество,преступный сговор и тому подобное.Как они преуспели в своих профессиях видно по состоянию экономики страны.Можно подтасовать статистику,можно свалить на санкции.Но в футболе это не возможно,счёт на табло.

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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > александр п 15 марта, 19:47

      Отдыхай. Вот из-за таких, как ты упоротых и не обучаемых я оставил преподавание, ну бесполезно объяснять и растолковывать. Лучше с детьми работать, чем со взрослыми недорослями...

      1
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      Рейтинг: +2514

      александр п 15 марта, 07:48

      Денег вбухали не мерено,а результат тот же что и в экономике.Сходные причины порождают сходные следствия.

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