Российские клубы 18 раз играли в 1/8 финала Лиги Европы за последние 10 лет. У них 4 прохода и 14 вылетов

13-го марта «Краснодар» и «Зенит» завершили выступление в Лиге Европы, проиграв «Валенсии» и «Вильярреалу» соответственно.

Команды стали 17-м и 18-м представителями России на стадии 1/8 финала за последние 10 лет.

На этом этапе играли «Зенит» (5 раз), «Краснодар» (4), ЦСКА, «Локомотив», «Анжи» (все – по 2), «Спартак», «Ростов» и «Динамо» (по 1).

Российские клубы выходили на стадию 1/4 четырежды, но в полуфиналах не участвовали: