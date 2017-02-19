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Торпедо-БелАЗ
Александр Ломовицкий
€ 300 тыс
Александр Ломовицкий
Торпедо-БелАЗ
27 января 1998 (28), Москва
#11 | Нападающий
182 см | 71 кг
Россия
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Фото
Экс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
«Торпедо» просмотрит экс-спартаковца
9 июня
Фото
«Рубин» расстался с воспитанником «Спартака»
1 июня
5
Экс-игрока «Спартака» сравнили с легендарным Мавроди
19 февраля
4
«Рубин» готов бесплатно отдать воспитанника «Спартака»
19 февраля
17
Переход вингера «Крыльев» в «Локомотив» зависит от «Рубина»
2025.09.10 15:15
Фото
Вылетевший «Факел» сообщил об уходе четырех игроков
2025.05.26 16:59
2
Фото
Экс-спартаковец Ломовицкий сменил клуб
2025.01.27 18:36
1
Стало известно, куда перейдет экс-спартаковец Ломовицкий
2025.01.23 16:33
8
«Рубин» готов расстаться с пятью игроками
2024.12.24 10:30
1
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
2023.03.03 21:57
2
«Нормально так подрались!». Ломовицкий вспомнил о конфликте с экс-спартаковцем Фернандо
2023.03.03 00:47
1
Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке»
2023.03.02 20:37
4
«Торпедо» ведет переговоры о переходе экс-игрока «Спартака»
2022.12.27 22:43
2
Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)
2022.12.15 16:54
5
Ломовицкий досрочно возвращается в «Рубин» из аренды в «Химках»
2022.12.03 16:23
Агент Ломовицкого: «Если после моего четвертого обращения «Рубин» не погасит долг, то с клуба снимут очки»
2022.11.04 12:42
Агент Ломовицкого: «Рубин» так ничего мне и не выплатил. Им грозит снятие очков»
2022.10.04 22:34
«Рубину» грозит снятие очков
2022.09.14 23:12
2
Агент Ломовицкого рассказал о долгах «Рубина» за переход игрока
2022.09.08 08:45
Видео
Ломовицкий: «Не знаю, что происходит с «Химками»
2022.08.26 23:22
Агент: «К Ломовицкому и Зуеву был интерес из Турции»
2022.08.08 10:33
Глушаков, Мирзов, Ломовицкий – в основе «Химок» на игру с «Пари НН»; Корнюшин, Рыбчинский, Кротов выйдут у гостей
2022.07.24 14:03
Фото
«Химки» арендовали Ломовицкого у «Рубина»
2022.07.14 19:39
5
Ломовицкий и Зуев сегодня подпишут контракты с «Химками» (Sport24)
2022.07.11 16:52
«Химки» подпишут двух экс-спартаковцев
2022.07.06 12:44
3
«Химки» назвали условие трансфера Ломовицкого из «Рубина»
2022.07.06 10:43
1
«Химки» претендуют на Гулиева, Ломовицкого и Урунова
2022.07.05 17:43
4
Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей
2022.05.15 12:58
Ломовицкий: «В «Рубине» нет никакого негатива. Мы должны набирать максимум очков в оставшихся играх»
2022.04.26 16:20
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