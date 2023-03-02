Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий признал, что не справился с давлением в московском клубе.

– Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» – ты его ощутил?

– Да. И считаю, что не справился с ним...

– Почему?

– В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей.

А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.

Мой второй матч – квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника – их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.

Третья игра за «Спартак» – с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами...

Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.

– То, что ты описал, – это же круто. Ты не об этом мечтал?

– Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но вдолгую так не получится.

В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.

В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас – тренер, руководство, болельщики, журналисты.

Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.

– Ажиотаж вокруг «Спартака» ты ощущал?

– Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадет – все это сразу будут обсуждать!

Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание – нормально.

О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание.

25-летний Ломовицкий сейчас выступает за «Рубин».

В «Спартаке» он был с 2006 по 2021 год.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»