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Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке»

2 марта 2023, 20:37
4

Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий признал, что не справился с давлением в московском клубе.

– Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» – ты его ощутил?

– Да. И считаю, что не справился с ним...

– Почему?

– В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей.

А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.

Мой второй матч – квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника – их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.

Третья игра за «Спартак» – с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами...

Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.

– То, что ты описал, – это же круто. Ты не об этом мечтал?

– Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но вдолгую так не получится.

В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.

В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас – тренер, руководство, болельщики, журналисты.

Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.

– Ажиотаж вокруг «Спартака» ты ощущал?

– Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадет – все это сразу будут обсуждать!

Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание – нормально.

О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание.

  • 25-летний Ломовицкий сейчас выступает за «Рубин».
  • В «Спартаке» он был с 2006 по 2021 год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ломовицкий Александр
Комментарии (4)
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Беспонтий
1677779648
если апельсин падает со стола значит будут разбираться благо специалистов в спартаке по апельсинам вполне достаточно
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DOCTOR PENALTY
1677782901
ТОП-клубов без давления не бывает.
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моэм
1677822611
Он явно не понял , какую Великую Честь ему оказали выдав майку с ромбиком , за которую надо костьми ложиться и заслужить уже законное право носить её постоянно .....он просто ученик футбольной школы ....НО Не Воспитанник Школы Великого Черенкова.
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zigbert
1677843162
Ничего удивительного в этом нет, конкуренция оставляет в команде сильнейших.
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