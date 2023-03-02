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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке»

    Воспитанник «Спартака» Александр Ломовицкий признал, что не справился с давлением в московском клубе.

    – Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» – ты его ощутил?

    – Да. И считаю, что не справился с ним...

    – Почему?

    – В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей.

    А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.

    Мой второй матч – квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника – их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.

    Третья игра за «Спартак» – с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами...

    Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.

    – То, что ты описал, – это же круто. Ты не об этом мечтал?

    – Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но вдолгую так не получится.

    В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.

    В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас – тренер, руководство, болельщики, журналисты.

    Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.

    – Ажиотаж вокруг «Спартака» ты ощущал?

    – Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадет – все это сразу будут обсуждать!

    Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание – нормально.

    О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание.

    • 25-летний Ломовицкий сейчас выступает за «Рубин».
    • В «Спартаке» он был с 2006 по 2021 год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2023 20:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 14:32

      Ничего удивительного в этом нет, конкуренция оставляет в команде сильнейших.

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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 08:50

      Он явно не понял , какую Великую Честь ему оказали выдав майку с ромбиком , за которую надо костьми ложиться и заслужить уже законное право носить её постоянно .....он просто ученик футбольной школы ....НО Не Воспитанник Школы Великого Черенкова.

      0
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      Рейтинг: +344

      dragoff 2 марта, 23:06

      Не наш парень, сразу ясно. Ни с чем пирожок, на одном таланте дальше Тулы не уедешь

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:48

      ТОП-клубов без давления не бывает.

      0
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      Рейтинг: +7892

      Беспонтий 2 марта, 20:54

      если апельсин падает со стола
      значит будут разбираться
      благо специалистов в спартаке по апельсинам вполне достаточно

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