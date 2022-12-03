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    Ломовицкий досрочно возвращается в «Рубин» из аренды в «Химках»

    Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Химок» Александра Ломовицкого, прояснил будущее своего клиента.

    «Ломовицкий возвращается в «Рубин». Он принял решение вернуться в казанский клуб. Это его решение, он так захотел и решил.

    На данный момент, клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», – сказал агент.

    • 24-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
    • «Химки» арендовали его в июле.
    • Хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Аренда была рассчитана до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Metaratings

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