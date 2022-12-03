Ломовицкий досрочно возвращается в «Рубин» из аренды в «Химках»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Химок» Александра Ломовицкого, прояснил будущее своего клиента.
«Ломовицкий возвращается в «Рубин». Он принял решение вернуться в казанский клуб. Это его решение, он так захотел и решил.
На данный момент, клубы занимаются документацией по возвращению Александра из аренды», – сказал агент.
- 24-летний Ломовицкий – воспитанник «Спартака».
- «Химки» арендовали его в июле.
- Хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Аренда была рассчитана до конца сезона-2022/23.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Metaratings