Переход вингера «Крыльев» в «Локомотив» зависит от «Рубина»

«Крылья Советов» в принципе договорились с «Локомотивом» о переходе вингера Ивана Олейникова в московский клуб. Однако самарцы не хотят отпускать игрока, пока не закроют его позицию кем-нибудь другим.

Приоритетный вариант для «Крыльев» – Александр Ломовицкий из «Рубина». Последний день работы трансферного окна в России – 11 сентября.