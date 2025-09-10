Переход вингера «Крыльев» в «Локомотив» зависит от «Рубина»

«Крылья Советов» в принципе договорились с «Локомотивом» о переходе вингера Ивана Олейникова в московский клуб. Однако самарцы не хотят отпускать игрока, пока не закроют его позицию кем-нибудь другим.
Приоритетный вариант для «Крыльев» – Александр Ломовицкий из «Рубина». Последний день работы трансферного окна в России – 11 сентября.
- 27-летний Олейников в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 5 матчей, но выходил в стартовом составе только в 1 встрече в FONBET Кубке России.
- 27-летний Ломовицкий в текущем сезоне не играл за «Рубин».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»