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  • Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости

Геничу светит суд, новая информация о здоровье Галицкого, заявление Роналду о будущем и другие новости

23 февраля, 00:57

На Генича могут подать в суд.

Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак».

Важное заявление Роналду о своем будущем.

Кордоба рассказал о срыве трансфера в «Зенит».

Галицкий раскрыл информацию о состоянии своего здоровья.

Игнатьев высказался о возможном конце «Локомотива» из-за долгов РЖД.

«Спартак» вместе с Быстровым хотел подписать Аршавина и Денисова.

«Даже не притронусь к этому»: Кержаков отказался надевать футболку «Спартака».

Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки».

Источник: «Бомбардир»
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