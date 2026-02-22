Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков назвал самого вонючего футболиста, с которым он играл. По его мнению, это Халк.

«Я помню в «Зените», год, наверное, 2015-й, когда Халк еще был, на базе он мог так зарядить… Видно, что-то поест, зарядит так, что все уходили из раздевалки. Все. Там шансов не было вообще. Просто было такое, что все вообще уходили. Он сидит один, смеется.

Самый вонючий игрок – Халк? Не знаю, я не сталкивался со всеми. Но с кем я сталкивался – это да», – сказал Кержаков.