  • Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»

Кержаков назвал самого вонючего футболиста: «Все уходили из раздевалки»

Вчера, 21:52
16

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков назвал самого вонючего футболиста, с которым он играл. По его мнению, это Халк.

«Я помню в «Зените», год, наверное, 2015-й, когда Халк еще был, на базе он мог так зарядить… Видно, что-то поест, зарядит так, что все уходили из раздевалки. Все. Там шансов не было вообще. Просто было такое, что все вообще уходили. Он сидит один, смеется.

Самый вонючий игрок – Халк? Не знаю, я не сталкивался со всеми. Но с кем я сталкивался – это да», – сказал Кержаков.

  • Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырех сезонов, с сентября 2012 по июнь 2016 года.
  • Сейчас 39-летний бразилец выступает за «Атлетико Минейро».

Источник: FONtour
Россия. Премьер-лига Атлетико Минейро Зенит Халк Кержаков Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1771788845
вонять это ваше призвание!
Ответить
шахта Заполярная
1771789888
Воняли, воняют и будут вонять. Помойка однако
Ответить
VVM1964
1771790301
Даже не знаю за кого больше стыдно - за Халка, за Кержакова... или за редакторов бомбардира!...
Ответить
АлексМак
1771791126
заказуха
Ответить
Kosi4ek
1771793168
Ну так не зря же великий клуб ******* называют!!!
Ответить
Max-Min-vkontakte
1771793319
Халк в раздевалке как мог наращивал добычу для Газпрома..
Ответить
Петр ПСВ
1771823845
Позорное вонючее болото.
Ответить
Айболид
1771827421
Другого в комментариях ожидать и не стоило . Уровень интеллекта прям зашкаливает . Ну и инстинкт стаи шакалов - как опеделяющая поведения .
Ответить
Бумбраш
1771827421
Ну в плане вони зинка рекордсмен и чемпион недосягаемый!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1771829306
Зато хряков знатно Халк насиловал, возил и давал нюхать. Гыгыгы
Ответить
