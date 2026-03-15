Тренер ЦСКА – о поведении Челестини: «Фабио не взбесился, все предельно видно на камерах»

Тренер ЦСКА Манель Экспосито высказался о потасовке в конце матча 21-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:1).
– Что произошло после того, как Талалаев выбил мяч? Из-за чего так взбесился Челестини?
– Фабио не взбесился. Все предельно видно на камерах. Давайте оставим эту тему и будем говорить футболе.
- В концовке встречи Талалаев выбил мяч на трибуны, когда хавбек ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Игрок красно-синих толкнул Талалаева, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини говорил с тренером «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
- Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.
Источник: Спортс''