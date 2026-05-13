Гончаренко назвал ошибки Челестини в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о работе Фабио Челестини в московском клубе.

«Мне, как и любому тренеру, хочется, чтобы специалисты работали подольше. Сейчас многие работают год или даже полгода, и это неприятно. Что касается работы Челестини в ЦСКА, здесь не может быть одного неудачного шага – их было несколько.

Осенью команда влюбила в себя всех, и все ждали продолжения. Его не случилось. Каждый видит эту ситуацию по-своему. ЦСКА умеет анализировать – Роман Юрьевич Бабаев, Максим Станиславович Орешкин и Евгений Леннорович Гинер найдут шаги, чтобы ЦСКА был на ведущих ролях в следующем сезоне.

Мне показалось, что Челестини не нашeл общий язык с ветеранами ЦСКА. Акинфеев, Мойзес – из этого конфликта можно было выкрутиться и не доводить до того, что ключевой защитник потом перестал играть. Уход Алексея Березуцкого, он столько отдал ЦСКА…

Это три человека, с которыми стоило найти общий язык. Одно дело, когда ты ставишь на молодых, а возрастные футболисты играют не так часто, но это не та ситуация. Эти люди очень много сделали для ЦСКА, с такими надо находить общий язык.

В тренерский штаб приезжали иностранные специалисты. Если бы было больше россиян, которые могут помочь в коммуникации с командой и лучше знают условия, было бы лучше. Это тоже оказалось неверным шагом», – сказал Гончаренко.