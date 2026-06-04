Игдисамов сказал, какой будет игра ЦСКА при нем

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сформулировал ключевой игровой принцип для команды.

«Самое главное – команда должна быть сбалансированной. Я бы не хотел, чтобы нас называли атакующей командой или обороняющейся. Во всем важен баланс.

Нам надо уметь атаковать и уметь обороняться, причем во всех зонах. Будем серьезно работать, чтобы достичь этих целей», – заявил Игдисамов.