Игдисамов сказал, какой будет игра ЦСКА при нем

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сформулировал ключевой игровой принцип для команды.
«Самое главное – команда должна быть сбалансированной. Я бы не хотел, чтобы нас называли атакующей командой или обороняющейся. Во всем важен баланс.
Нам надо уметь атаковать и уметь обороняться, причем во всех зонах. Будем серьезно работать, чтобы достичь этих целей», – заявил Игдисамов.
- 39-летний специалист возглавил армейцев 4 мая вместо уволенного Фабио Челестини.
- При нем команда проиграла «Спартаку» (0:1) в кубковом дерби, а также победила «Пари НН» (2:1) и «Локомотив» (3:1) в РПЛ.
- С Игдисамовым заключили контракт по схеме «2+2».
Источник: Bobsoccer