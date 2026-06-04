Экс-тренер сборной России отреагировал на подозрения ван дер Ваарта

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил резонансное высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.
- Ранее ван дер Ваарт заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».
- В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.
«Это бред. Пусть ван дер Варт пройдет диспансеризацию и научится достойно проигрывать», – сказал Бородюк.
Источник: «РИА Новости»