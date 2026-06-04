Раскрыта причина поездки Тюкавина в Санкт-Петербург

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин приехал в Санкт-Петербург, но эта поездка связана лишь с участием футболиста в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме.

Никакого диалога нападающего с «Зенитом» не было.

Сегодня форвард отправится из Санкт-Петербурга в Волгоград, где завтра, 5 июня, сборная России проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо.