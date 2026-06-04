Раскрыта причина поездки Тюкавина в Санкт-Петербург

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин приехал в Санкт-Петербург, но эта поездка связана лишь с участием футболиста в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме.
Никакого диалога нападающего с «Зенитом» не было.
Сегодня форвард отправится из Санкт-Петербурга в Волгоград, где завтра, 5 июня, сборная России проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо.
- 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Legalbet