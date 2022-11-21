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Александр Бородюк
Главные новости
00:30
«Мне стыдно, наша репутация поставлена на карту»: глава Ла Лиги Тебас – о судейском скандале «Барселоны»
1
00:18
Два топ-клуба РПЛ пытались зимой арендовать Сутормина у «Зенита»
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
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Все новости
00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
1
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
3
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
5
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
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Александр Бородюк
Тренер
Имя
Александр
Отчество
Генрихович
Фамилия
Бородюк
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 ноября 1962
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Матчи за место в РПЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Торпедо
5
0
4
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
17.07.2022
Торпедо
1 : 3
Сочи
24.07.2022
Динамо
4 : 0
Торпедо
31.07.2022
Крылья Советов
1 : 1
Торпедо
07.08.2022
Торпедо
1 : 3
Химки
14.08.2022
Оренбург
1 : 0
Торпедо
6 марта
14:56
Бородюк: «Это не Fan ID, а «Фан уйди». Футбол – для болельщиков»
1
21 ноября 2022
12:27
Бородюк: «Сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают»
3
19 ноября 2022
10:33
Бородюк прокомментировал свой уход из «Торпедо»
18 ноября 2022
13:12
«Многим игрокам сборной России стоит задуматься». Бородюк – о 0:0 с Таджикистаном
3
8 ноября 2022
19:56
Бородюк заявил, что «Торпедо» хотело подписать Дзюбу
17 сентября 2022
20:40
Бородюк: «Торпедо» адаптировалось к РПЛ. У них все будет хорошо»
16 сентября 2022
20:36
Бородюк: «Куда меня зовут? В клуб «Что? Где? Когда?»
19 августа 2022
17:24
«Торпедо» поменяло тренера во 2-й раз за 2 дня
14
18 августа 2022
10:42
Текст
За месяц в РПЛ произошли три тренерских увольнения: пострадали «Урал», «Химки» и «Торпедо»
1
10:13
В «Торпедо» утвердили кандидатуру нового тренера
8
09:41
Бородюк высказался об уходе с поста главного тренера «Торпедо»
1
09:09
Фото
«Торпедо» подтвердило отставку Бородюка
4
00:03
Совет директоров «Торпедо» утвердил увольнение Бородюка и Маслова («РБ Спорт»)
2
17 августа 2022
22:25
В день ухода Бородюка и Маслова в офисе «Торпедо» случился пожар
3
16:15
Видео
«Купил веревку, еще надо масло». Бородюк – в день ухода из «Торпедо»
1
12:37
В «Торпедо» определились с главным кандидатом на замену Бородюку
3
12:33
Стало известно, кто заменил Маслова и Бородюка в «Торпедо»
3
07:25
Кержаков может сменить Бородюка в «Торпедо»
1
15 августа 2022
07:50
Бородюк назвал причину поражения «Торпедо» от «Оренбурга»
7
10 августа 2022
10:35
Бородюк: «Я вчера был пьяный, поэтому не читал, что меня в «Торпедо» сменит Гончаренко»
3
10:11
Президент «Торпедо» прокомментировал новость о приходе Гончаренко
3
09:53
Бородюк: «Гончаренко сменит меня в «Торпедо»? Сейчас сидим с ним, я открыл бутылочку пива»
3
9 августа 2022
22:28
Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка
14
11:20
Бородюк прокомментировал информацию об увольнении из «Торпедо»
7
10:39
В «Торпедо» прокомментировали возможное увольнение Бородюка
1
09:59
Стали известны три тренера, которые могут сменить Бородюка в «Торпедо»
7
09:37
«Торпедо» может уволить Бородюка после матча с «Оренбургом»
1
8 августа 2022
14:19
Бородюк: «Многое непонятно по Fan ID. Не вводят же его в театрах, на концертах, в магазинах»
9
31 июля 2022
16:19
Гапонов, Бейл, Глушенков – в основе «Крыльев Советов» на матч с «Торпедо»; Бородюк выпустил Смольникова, Рязанцева, Нетфуллина
17 июля 2022
17:56
Бородюк сообщил, сколько пропустит Кутепов
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23.07.2022 11:48
Федотов против «Сочи», Абаскаль и «Спартак» против «Краснодара» – и другие герои РПЛ, за которыми важно следить в эти выходные
Что интересного будет в российском футболе?
11.08.2016 13:05
No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России
Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной России. «Бомбардир» объясняет, почему варианта кошмарнее быть не может.
78
19.07.2016 20:30
Мутко грозит наказание. Вместо Черчесова сборную может возглавить Бородюк. Дайджест событий дня
Кокорин и Мамаев возвращаются в первые команды. «Зенит» интересуется итальянским суперталантом. «Ростов» расплатился по долгам. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
22
27.06.2016 21:05
Варяги и Русь. Чему России стоит поучиться у Исландии
Выходцы с северных земель оказали значительное влияние на историю российского государства. «Бомбардир» рассказывает, почему нам вновь следует перенять их опыт.
1
07.04.2016 09:50
«Не всегда звезды что-то решают на поле». Репортаж из Казахстана, где доигрывает Аршавин
Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.
5
05.04.2016 21:15
Карпин угодил в скандал с панамскими оффшорами. Китайцы хотят купить Диего Косту за 90 миллионов евро. Дайджест событий дня
Бородюк покинул «Кайрат». Игуаина наказали четырьмя матчами дисквалификации. Хуанде Рамос – претендент на пост главного тренера «Зенита». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
31.07.2015 16:34
Вариант запаса. Почему Бородюк должен тренировать сборную России
Министр спорта Виталий Мутко назвал фамилии претендентов на пост главного тренера сборной России, но к Леониду Слуцкому он добавил в компанию Бородюка. «Бомбардир» объясняет, почему Александр Генрихович больше подойдет нынешней национальной команде.
85
02.01.2017 13:30
Почему Сергей Семак заслужил работать главным тренеров в «Уфе»?
Блог «Мысли в слух» о том, почему Сергей Богданович давно уже засиделся в помощниках. И почему «Уфа» реальный шанс доказать всем свою состоятельность.
1
07.08.2016 21:10
Мне нельзя в Бердыйки. Почему Курбан Бекиевич не может возглавить «Спартак»
Блог «Бескрайний нападающий» предлагает версию событий с тренерской карьерой Бердыева, совершенно не совпадающую с официальной.
18
17.07.2016 15:50
Он в летнюю ночь. Выбираем нового тренера сборной России
Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о трех главных кандидатах на пост тренера сборной России.
5
24.06.2016 08:00
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.
4
06.04.2016 16:00
Корян провел лучший матч в карьере. Бородюк ушел из «Кайрата». Как русские играют в Европе
Сердеровым заинтересовались в России. Черчесов обеспечил «Легии» промежуточное первое место. Проничев привыкает к роли бомбардира. Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты покоряют европейские лиги.
2
23.03.2016 16:30
Черчесов рвется к «золоту». Нойштедтер ждет паспорт РФ. Как русские играют в Европе
Митрюшкин впервые попал в заявку «Сьона». «Кайрат» Бородюка не может заработать три очка. Козлов феерит в Латвии. Александр Плеханов рассказывает, как русские игроки покоряют Европу.
1
18.03.2016 11:45
Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане
Андрей Аршавин все-таки нашел новый клуб, правда, это оказался казахстанский «Кайрат». Блог «Русские и тут» рассказывает, почему Аршавин принял правильное решение.
16
16.03.2016 10:40
Кержаков вернулся в сборную. Давыдов сломался в Чехии. Как русские выступают в Европе
Черчесов удерживает «Легию» на вершине. У Митрюшкина появляется надежда. Швец снова начал забивать. Александр Плеханов рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.
2
05.02.2016 15:53
Как хорошо вы знаете факты о сборной России?
Эрудит-тест для болельщиков сборной России от "Футбол в стиле Ретро".
7
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