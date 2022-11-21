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    Александр Бородюк

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Генрихович
    Фамилия Бородюк
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо 5 0 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Торпедо 1 : 3 Сочи
    24.07.2022 Динамо 4 : 0 Торпедо
    31.07.2022 Крылья Советов 1 : 1 Торпедо
    07.08.2022 Торпедо 1 : 3 Химки
    14.08.2022 Оренбург 1 : 0 Торпедо
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