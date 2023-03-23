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  • Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента

Удивительное время «Торпедо»: один сезон = три тренера и три президента

23 марта 2023, 13:56
6

«Торпедо» только-только вернулось в РПЛ, но его уже безумно штормит. После 20 туров у него всего две победы (одна из которых – техническое над «Пари НН»), восемь очков в активе и последняя строчка в таблице. До ближайшего конкурента – три балла (правда, там не менее коматозные «Химки»), до стыков – семь, до спасительного 12-го месте – (кажется) недостижимые 10 очков.

Игровой кризис «Торпедо» дополняется управленческим. Восемь месяцев «Торпедо» впитали в себя ряд кадровых перестановок.

Сначала о тренере: последний ушел, потому что ему не одобрили сборы в перерыве на матчи сборных

Тренерская хронология «Торпедо»-2022/23:

Александр Бородюк. Работал в клубе с 2021 года, но покинул его в середине августа. Тогда «Торпедо» шло на 15-м месте после четырех поражений на старте сезона – контракт был расторгнут по соглашению сторон. После ухода Бородюк говорил:

«Хотел бы поблагодарить руководство «Торпедо», футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ».

Николай Савичев. Фактически изначально новым тренером «Торпедо» был Николай Ковардаев, который с февраля работал во второй команде. Новость об этом была опубликована 18 августа. На следующий день тренером «Торпедо» стал Николай Савичев, который ранее работал на должности руководителя программы развития молодежного футбола.

Савичев отработал в «Торпедо» до октября.

Андрей Талалаев. Возглавил команду 13 октября, когда она шла на последнем месте в таблице РПЛ. Он проработал до марта, при нем «Торпедо» победило лишь раз в 12 матчах. «Чемпионат» пишет, что у Талалаева давно были разногласия с руководством клуба. После отмены заранее запланированных сборов в Краснодаре на время матчей сборных Талалаев ушел.

Теперь «Торпедо» ищет четвертого тренера за сезон. Sport24 говорит, что Сергей Юран – один из кандидатов. Клуб назовет тренера 25 марта.

А что с президентами? Геркус жестко раскритиковал клуб после ухода

Изначально в сезон «Торпедо» входил с одним президентом – с Павлом Масловым. Но он ушел в один день с Александром Бородюком и спортивным директором Максимом Ляпиным. На должность Маслова клуб оперативно назначил Илью Геркуса.

Геркус проработал в «Торпедо» семь месяцев. В декабре он защищал Талалаева, при котором «Торпедо» показывало не самые хорошие результаты. Потом – история с приглашением Артема Дзюбы. «Р-Спорт» писал, что в клубе на приглашении Дзюбы настаивал только Геркус. Позже Геркус обсуждал отказ от Дзюбы:

  • «В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Остальные – не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять… В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход». Это произошло еще в начале января»;
  • «Талалаев занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за – с учетом продолжения поисков. Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать»;
  • «Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго»;
  • «В чем причина отказа от Дзюбы? Первая причина – возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. Второй повод – опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал. Третья – атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша».

В марте Геркус ушел из «Торпедо», позже – критиковал клуб в интервью:

«Для меня все было в новинку, клуба в таком состоянии я никогда не видел. С точки зрения функционера было до определенной степени интересно, поскольку раньше не погружался в быт команд нижней восьмерки. Это не снобизм, просто работал в клубах другого масштаба.

А тут совсем небольшой офис с хорошими специалистами, поймите меня правильно, замечательными, преданными своему делу людьми, которых, к сожалению, было мало. Спрашиваешь про что-то – отсутствует. Коммерческого отдела нет. Маркетинга нет. Бренда нет. Розницы и мерчандайзинга, работы со спонсорами, экономического и финансового отдела, финансового директора – нет, часть функций выполняет бухгалтерия.

Атрибутика в шкафчике на входе в офис, кому надо, просит администраторов, они ключиком открывают, выдают футболку или кепочку. Такой вот мерчандайзинг. Слегка содрогаешься. Хотя так тоже можно жить. Но не хочется».

Со 2 марта на должности президента «Торпедо» работает Ярослав Савин.

Фото: официальный сайт «Торпедо», официальный сайт РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Торпедо Талалаев Андрей Бородюк Александр Геркус Илья
Комментарии (6)
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Enter2006
1679565061
Удивительное время ФК «Химки» интереснее. В прошлом сезоне команда в полнейшем дне, никто не верит в спасение. Ставят Юрана, Химки начинают набирать очки, обыгрывая даже такие клубы как ЦСКА и Спартак. Добираются до стыков и обыгрывают СКА. Остаются в РПЛ. Новый сезон, первая игра с Зенитом в ничью, далее команда добирается до 7ого места в РПЛ! Хороший результат. Это всё Юран сделал всего-то за 5,5 мес., удивительное время. И... его за это увольняют! Из-за придурей Садыговых, которых я теперь просто ненавижу! Даже если Садыгов старший при бабле и спонсор, куда он нос суёт кого выпускать на поле главному тренеру а кого нет, если по сути ты в этом не разбираешься? Занимайся своим делом! Всё обосрал, обоссал, сейчас главный тренер пост
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Ziklop
1679566325
кто дёргает за нитки? меняя всех, озвучьте имя могущественного "торпедоносца"!
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Val 46
1679906127
Юрана надо брать однозначно.
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