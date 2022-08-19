Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Николай Ковардаев

    Тренер
    Имя Николай
    Фамилия Ковардаев
    Команда Торпедо-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 сентября 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо-2 12 6 1 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Торпедо-2 0 : 0 Тверь
    24.07.2022 Динамо Вг 1 : 2 Торпедо-2
    05.08.2022 Торпедо-2 0 : 0 Химик
    10.08.2022 Динамо-2 2 : 3 Торпедо-2
    14.08.2022 Торпедо-2 3 : 1 Чертаново
    16.10.2022 Чертаново 2 : 1 Торпедо-2
    20.10.2022 Торпедо-2 1 : 0 Муром
    24.10.2022 Текстильщик 0 : 0 Торпедо-2
    29.10.2022 Торпедо-2 2 : 1 Знамя Труда
    05.11.2022 Торпедо Вл 0 : 0 Торпедо-2
    09.11.2022 Торпедо-2 1 : 1 Спартак К
    13.11.2022 Тверь 1 : 3 Торпедо-2
    • Читайте нас: 
    11