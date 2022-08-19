Николай Ковардаев
Тренер
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Ковардаев
|Команда
|Торпедо-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 сентября 1970
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Ковардаев
|Команда
|Торпедо-2
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 сентября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо-2
|12
|6
|1
|5
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Торпедо-2
|0 : 0
|Тверь
|24.07.2022
|Динамо Вг
|1 : 2
|Торпедо-2
|05.08.2022
|Торпедо-2
|0 : 0
|Химик
|10.08.2022
|Динамо-2
|2 : 3
|Торпедо-2
|14.08.2022
|Торпедо-2
|3 : 1
|Чертаново
|16.10.2022
|Чертаново
|2 : 1
|Торпедо-2
|20.10.2022
|Торпедо-2
|1 : 0
|Муром
|24.10.2022
|Текстильщик
|0 : 0
|Торпедо-2
|29.10.2022
|Торпедо-2
|2 : 1
|Знамя Труда
|05.11.2022
|Торпедо Вл
|0 : 0
|Торпедо-2
|09.11.2022
|Торпедо-2
|1 : 1
|Спартак К
|13.11.2022
|Тверь
|1 : 3
|Торпедо-2