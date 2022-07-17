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    Николай Ковардаев - статистика

    Тренер
    Имя Николай
    Фамилия Ковардаев
    Команда Торпедо-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 сентября 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Зенит-2 1 : 1 Торпедо-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    09.04.2023 Динамо СПб 1 : 0 Торпедо-2 Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
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