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    «Торпедо» поменяло тренера во 2-й раз за 2 дня

    «Торпедо» назначило нового тренера.

    В четверг клуб сменил Александра Бородюка на Николая Ковардаева, а уже сегодня объявил, что команду возглавит Николай Савичев.

    Его перевели с должности руководителя программы развития молодежного футбола на пост главного тренера.

    В штаб Савичева вошли Ковардаев в качестве старшего тренера, а также тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25506

      vladimir-7 4 минуты назад

      С вами урок физкультуры провел Гордеев, теперь можете переходить к водным
      процедурам.

      0
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      Рейтинг: +1964

      моэм 51 минуту назад

      Это просто психическая атака , с надеждой что у соперника мозги станут раком и Торпедо сможет выиграть .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11420

      Алексей З 55 минут назад

      Теперь ждём , какие задачи поставлены перед новым тренером ?
      Давайте по -новой весь набор клише.

      0
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      Рейтинг: +16583

      ilichkadr 1 час назад

      Куда Сашку дели? Куда!?

      1
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      Рейтинг: +4985

      Беспонтий > ilichkadr 1 час назад

      ну умные же сказали..
      кержаков не хочет в первую лигу
      не умеет он это
      ну не хочет и не надо
      партком завода решил по свойму

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      Рейтинг: +24824

      JTherry 1 час назад

      ничесе, маневры с тренером перед игрой с бо.мж.ами, усыпляют бдительность...)

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      Рейтинг: +23181

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Подождём до завтра. )))

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