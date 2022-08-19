«Торпедо» поменяло тренера во 2-й раз за 2 дня

«Торпедо» назначило нового тренера.

В четверг клуб сменил Александра Бородюка на Николая Ковардаева, а уже сегодня объявил, что команду возглавит Николай Савичев.

Его перевели с должности руководителя программы развития молодежного футбола на пост главного тренера.

В штаб Савичева вошли Ковардаев в качестве старшего тренера, а также тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.