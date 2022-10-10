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    Николай Савичев

    Тренер
    Имя Николай
    Отчество Николаевич
    Фамилия Савичев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 февраля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2022 Торпедо 0 : 2 ЦСКА
    14.09.2022 Сочи 1 : 3 Торпедо
    28.09.2022 Урал 1 : 0 Торпедо
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