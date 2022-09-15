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    Тренер «Торпедо» прокомментировал первую победу команды в сезоне

    Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев ответил на вопросы после выигранного матча Кубка России против «Сочи».

    • Москвичи на выезде взяли верх над соперником со счетом 3:1.
    • Для них это первая победа в сезоне-2022/23 с учетом всех турниров.

    – Первый тайм был напряженным. Было много силовой борьбы. Нам не хватало взаимодействия в группе атаки.

    Вышло много игроков, у которых не хватает игровой практики, которые пока не находятся в тонусе. Они выступали в других чемпионатах. Им дали шанс показать себя и набрать физические кондиции.

    Второй тайм был свежее, мы играли лучше. На замену вышли футболисты, у которых налажены взаимодействия на поле, у них больше игрового опыта.

    Один открылся, другой заполняет зону, пошел «подсказ». Чтобы выйти на этот уровень, нужно время. Мы еще подтянем эти кондиции.

    – За один тайм «Торпедо» забило практически столько же мячей, сколько за девять предыдущих матчей в РПЛ. На ваш взгляд, с чем это связано?

    – Когда мы сравняли счет, появилась раскрепощенность, как на тренировках. Это дает уверенность игрокам.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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