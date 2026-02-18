Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке

Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке

Сегодня, 23:22

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том, что Сергей Игнашевич не его выбрал лучшим тренером национальной команды в 21-м веке.

«Меня полностью устраивает, что Игнашевич считает Черчесова лучше меня в сборной России. Он проделал отличную работу на чемпионате мира», – заявил Хиддинк.

  • Россияне при Черчесове впервые в истории дошли до 1/4 финала ЧМ.
  • Он возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
  • Сейчас тренер работает в «Ахмате».
  • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
  • При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.

Еще по теме:
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке 3
Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные турниры 2
Обращение Хиддинка к российским футбольным клубам 14
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Хиддинк Гус Черчесов Станислав Игнашевич Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке
23:22
Генич – о новичке «Краснодара»: «Абы кого надо взять»
22:57
Фото«Рубин» бесплатно взял 2-метрового вратаря
22:51
Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!
22:39
1
В Португалии раскрыли, что говорил Винисиус во время расистского скандала
22:28
1
Игрок «Ньюкасла» оформил покер в ворота «Карабаха» и повторил рекорд ЛЧ
21:59
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
21:47
3
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
Все новости
Все новости
Ловчев оценил уход Хлусевича из «Спартака»
22:12
1
Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»
21:47
3
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА
21:27
1
Лещук ответил на критику Мостового
21:13
Ловчев рассказал, мог ли он стать президентом «Спартака»
20:59
Канчельскис определил самую стабильную команду России
20:48
1
«Ахмат» объявил о переходе игрока «Спартака»
20:40
1
В ЦСКА отреагировали на слова Генича о будущих травмах Глебова
20:20
Бубнов составил топ-3 лучших тренеров мира
19:57
3
Лещук уличил россиян в финансовой безграмотности
19:45
2
Мостовой ответил, готов ли он стать президентом «Спартака»
19:30
5
Орлов назвал футболиста «Зенита», способного выигрывать матчи в одиночку
19:12
15
Ловчев мог возглавить «Спартак» вместо Романцева
19:01
4
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
18:52
2
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
18:30
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»
18:16
2
«Спартаку» предложили назначить итальянского тренера с 6 чемпионствами
17:59
18
Орлов рассказал, как Захаряна не взяли в «Зенит»
17:29
1
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
1
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
11
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026
16:09
11
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева
16:01
2
ВидеоГеничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
15
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»
15:31
5
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб
14:32
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 