Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том, что Сергей Игнашевич не его выбрал лучшим тренером национальной команды в 21-м веке.

«Меня полностью устраивает, что Игнашевич считает Черчесова лучше меня в сборной России. Он проделал отличную работу на чемпионате мира», – заявил Хиддинк.