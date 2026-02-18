Хиддинк отреагировал на слова Игнашевича о лучшем тренере сборной России в 21-м веке

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о том, что Сергей Игнашевич не его выбрал лучшим тренером национальной команды в 21-м веке.
«Меня полностью устраивает, что Игнашевич считает Черчесова лучше меня в сборной России. Он проделал отличную работу на чемпионате мира», – заявил Хиддинк.
- Россияне при Черчесове впервые в истории дошли до 1/4 финала ЧМ.
- Он возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
- Сейчас тренер работает в «Ахмате».
- Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
- При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.
Источник: Sport24