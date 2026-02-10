Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке

Сегодня, 18:17
2

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал лучшего тренера национальной команды за последние 25 лет.

«На первом месте для меня Черчесов, исходя из того, что он сделал для сборной. Тренерский вклад на домашнем чемпионате мира был очень серьезным.

На второе-третье место я бы поставил Адвоката и Хиддинка. Да, результат был несопоставим – на Евро-2012 команда не вышла из группы, а на Евро-2008 вышла. Потенциально сборная Адвоката сильнее, чем Хиддинка.

Но с точки зрения влияния на игру тренерский вклад Черчесова был выше, чем у голландских специалистов. И Хиддинк, и Адвокат использовали одну схему и никак ее не варьировали, в отличие от Черчесова, который подстраивался под каждого соперника и справился с давлением», – сказал Игнашевич.

  • Россияне при Черчесове впервые в истории дошли до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Он возглавлял сборную с 2016 по 2021 год.
  • Сейчас тренер работает в «Ахмате».

Еще по теме:
Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов 3
Пономарев посоветовал «Спартаку» российского тренера 8
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере 4
Источник: Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Ахмат Россия Черчесов Станислав Игнашевич Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1770737522
Хидинк в не конкуренции.
Ответить
Интерес
1770738175
Зато у Хиддинка малиновые штаны!
Ответить
Главные новости
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
20:44
4
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
20:33
1
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
20:20
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
19:33
16
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
19:16
2
Гусев высказался об упущенной победе в Зимнем кубке РПЛ
19:07
1
ЦСКА объявил об уходе защитника
18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
18:38
13
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
18:17
2
Определился победитель Зимнего кубка РПЛ-2026: «Зенит» стал последним
18:03
34
Все новости
Все новости
РФС снял санкции с трех клубов
20:00
В «Сочи» возвращается форвард, проваливший аренду в ОАЭ
19:46
1
ЦСКА объявил об уходе защитника
18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
18:38
13
«Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова»
18:23
1
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
18:17
2
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России
17:41
2
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
17:26
В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном
16:54
1
Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»
16:30
5
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
16:24
2
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
15:57
В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ
15:46
13
В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана
15:31
9
В «Ростове» подтвердили получение официального предложения по Вахании
15:20
2
Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ
15:09
5
В ЦСКА прояснили ситуацию с трансфером Рейса
14:56
1
ВидеоВоробьев поставил точку в споре о своем голе в ворота Торопа
14:50
4
Смолов назвал самых сложных соперников в карьере
14:18
1
Бабаев высказался о ситуации с трансфером Козлова в ЦСКА из «Краснодара»
13:29
Дивеев рассказал о мотивах перехода в «Зенит»
13:10
7
Фото«Ахмат» расстался с легионером из основного состава
13:01
Ливай определился с будущим в «Спартаке»
12:44
4
Футболист «КАМАЗа» посоветовал игрокам «Крыльев» поменять вид спорта после массовой драки
12:29
1
Галактионов высказался об отъезде Батракова в Европу
12:20
3
Семак сказал, стало ли подписание Дурана риском для «Зенита»
11:46
1
Назван точный размер зарплаты Рейса в ЦСКА
11:35
Галактионов сказал, помог ли Батракову раскрыться уход Глушенкова
11:22
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 