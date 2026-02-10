Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке

Экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал лучшего тренера национальной команды за последние 25 лет.

«На первом месте для меня Черчесов, исходя из того, что он сделал для сборной. Тренерский вклад на домашнем чемпионате мира был очень серьезным.

На второе-третье место я бы поставил Адвоката и Хиддинка. Да, результат был несопоставим – на Евро-2012 команда не вышла из группы, а на Евро-2008 вышла. Потенциально сборная Адвоката сильнее, чем Хиддинка.

Но с точки зрения влияния на игру тренерский вклад Черчесова был выше, чем у голландских специалистов. И Хиддинк, и Адвокат использовали одну схему и никак ее не варьировали, в отличие от Черчесова, который подстраивался под каждого соперника и справился с давлением», – сказал Игнашевич.