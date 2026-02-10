Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке

Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке

Сегодня, 19:16
2

Александр Кержаков не согласился с мнением Сергея Игнашевича, который назвал Станислава Черчесова лучшим тренером сборной России за последние 25 лет.

«Если мы говорим о влиянии, о настроении людей – именно благодаря Хиддинку в 2008 году народ сплотился вокруг сборной.

После чемпионата Европы первым матчем стала игра в «Лужниках» против Азербайджана. И пришло 50-60 тысяч человек.

В жизни сборной никогда не было, чтобы на подобную игру пришло столько людей.

И потом это все продолжалось и продолжалось. Не просто так Гуса Иваныча полюбил народ. Он дал надежду, что российский футбол не безнадежeн», – сказал Кержаков.

  • Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год.
  • При нем команда стала бронзовым призером Евро-2008.

Источник: Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус Игнашевич Сергей Кержаков Александр
Интерес
1770740565
Каждый кулик своё болото хвалит.А болото-плод личных предпочтений.Только к Черчесову отношения у разных группировок доходят до диаметрально противоположных, Наполеончик-клубно -региональный герой,ну а Хиддинк наиболее приемлемая для всех фигура,уравнивающая общие предпочтения.
Ответить
Таврида
1770744487
"именно благодаря Хиддинку в 2008 году народ сплотился вокруг сборной". Ага, в полуфинале против испанцев только Жирков боролся, и стадо баранов на поле, как и в группе. А в 2018 вся команда поле выжигала, кроме размалеванного утырка Смолова и его однофамильца Смольникова. Федя реально "звезду поймал" после товарняка с испанцами 3:3, хорватов точно могли нагнуть, а это, как минимум, серебро ЧМ...
Ответить
  • Читайте нас: 