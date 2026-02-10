Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке

Александр Кержаков не согласился с мнением Сергея Игнашевича, который назвал Станислава Черчесова лучшим тренером сборной России за последние 25 лет.

«Если мы говорим о влиянии, о настроении людей – именно благодаря Хиддинку в 2008 году народ сплотился вокруг сборной.

После чемпионата Европы первым матчем стала игра в «Лужниках» против Азербайджана. И пришло 50-60 тысяч человек.

В жизни сборной никогда не было, чтобы на подобную игру пришло столько людей.

И потом это все продолжалось и продолжалось. Не просто так Гуса Иваныча полюбил народ. Он дал надежду, что российский футбол не безнадежeн», – сказал Кержаков.