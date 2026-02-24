Кержаков признался в воровстве арбузов в детстве

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал о схеме похищения арбузов, которую использовал в детстве.

– Когда-то в жизни воровали?

– Да. Когда маленький был. Арбуз и детскую смесь. Мы арбузы катили – это у нас была комбинация.

Ты приходишь в магазин, один из друзей берет арбуз, другой подходит к кассе, чего-то разговаривает с продавщицей, а третий стоит, получает за кассой арбуз. Один подходит, катит его, а ты стоишь с продавщицей разговариваешь, и мимо тебя прокатывается, другой берет за кассой и убегает. Ну да, схемы уже были. Вот я и говорю про хитрость. Воровать плохо, но…