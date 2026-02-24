Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости

Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости

Сегодня, 02:00

Шевалье может пропустить ЧМ-2026 из-за Сафонова

Юран ответил на предложение включить Мостового в свой штаб – есть реакция Александра

Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ

Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»

Жену Челестини устроили в ЦСКА

Вердикт УЕФА по Винисиусу и Престианни

«Спартак» добился волевой победы над «Елимаем» в товарищеском матче

РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России

Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»

19-летний белорус отказал «Спартаку»

Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
