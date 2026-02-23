Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб Юрана

Александр Мостовой заявил о готовности стать помощником Сергея Юрана в случае его возвращения к тренерской работе.

«Я бы пошeл в его тренерский штаб. А что тут такого? Мы с Серeгой давно дружим, много лет играли вместе в сборной, в «Бенфике».

Это нормально, когда два очень сильных футболиста хотят сделать лучше наш футбол. Другое дело, что не всегда это в нашем футболе получается сделать. Пока только никто и никуда не звал, даже не предлагали.

Пошeл бы к Юрану, если он позовeт в Первую лигу? Посмотрели бы сначала, какая команда, с какими задачами. Как тут кто-то сказал, что если позовут, а через два месяца уберут, то какой смысл тогда», – сказал Мостовой.