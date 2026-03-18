  ЦСКА посоветовали разорвать контракт с Бариновым: «Просто тормоз!»

ЦСКА посоветовали разорвать контракт с Бариновым: «Просто тормоз!»

Вчера, 14:50
10

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев связал провальные результаты столичной команды с появлением в ней Дмитрия Баринова.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Катастрофа! В обороне играют одни иностранцы. Рейс – это безграмотный защитник. Он не умеет даже мячи отнимать, где его взяли вообще? Еще и две красные карточки. Обязательно нужно будет провести воспитательную беседу.

Даже Кисляк, который хорошо до этого играл, совсем кислым стал. Не говорю уже про Облякова... Возможно, на их игру повлияло появление Баринова.

Дмитрий – возрастной игрок, который себя жалеет, чтобы не получить травму. Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту.

Баринов – просто тормоз! Надо разрывать с ним соглашение или отдавать в аренду. Не хочет человек двигаться», – сказал Пономарев.

  • 29-летний Баринов в январе перешел в ЦСКА из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
  • Он поучаствовал в четырех матчах в составе новой команды, проведя на поле 311 минут.

Еще по теме:
Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано» 4
Пономарев посоветовал ЦСКА нового тренера на замену Челестини 20
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику» 15
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий Пономарев Владимир
Комментарии (10)
Dr Metal
1773835641
к сожалению, он прав
...уефан
1773836011
...специально, в трансляциях с ЦСКА отслеживаю, как-то даже и не специально, игру, передвижения его без мяча, зоны его действий, и впечатление, что он - "один на льдине", в общем, инородное тело для команды, да и Гонду не далеко от него ушёл в этом плане...
ZAITZEFF2011
1773836554
Про Баринова промолчу а Рейс неликвид.
k611
1773836716
Просто команда оказалась не совсем готова к возобновлению сезона в целом
ziborock
1773836964
А что вы думали, что Зенит вам неплохого игрока отдаст, или что Локо не станет продлевать контракт с хорошим игроком?!Просрали Дивеева!)))
Интерес
1773837789
Зато эмпирическим путём доказали,что это такое-"чужеродный организм"! Что Баринов,что Лусиану,что Рейс.
АлексМак
1773838281
верно
АЛЕКС 58
1773846197
Не даром Локо от него избавился,одни понты.
Главные новости
Все пары 1/4 финала ЛЧ, скандальный пенальти «Зенита», Смолову утвердили обвинение и другие новости
02:00
2
Фавориты Лиги чемпионов по версии букмекеров после 1/8 финала
01:40
3
ВидеоГаджиев – о пенальти «Зенита»: «Кто-то объяснит, за что расстреляли нашу команду?!»
01:25
10
ФотоОпределились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
01:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» взял реванш у «Галатасарая» и прошел в 1/4 финала
00:57
Лига чемпионов. «Бавария» снова разгромила «Аталанту», забив 10 голов в 2 матчах
00:53
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Карседо высказался о кубковой победе «Спартака» над «Динамо»
Вчера, 23:57
3
Гусев прокомментировал кубковое поражение «Динамо» от «Спартака»
Вчера, 23:31
2
Левандовски установил три рекорда ЛЧ
Вчера, 23:19
Все новости
Все новости
Карседо объяснил, почему Заболотный почти не играет за «Спартак»
01:50
1
Юрист раскрыл, сядет ли Смолов в тюрьму
00:35
2
Инсайд из раздевалки ЦСКА после 0:4 от «Краснодара»
Вчера, 20:56
2
Юран оригинально ответил, почему его не зовут в «Спартак»
Вчера, 20:44
5
Аршавин определил преемников себя и Кержакова в «Зените»
Вчера, 20:39
1
Бубнов проанализировал потасовку в конце матча «Балтика» – ЦСКА: «Его убить могли»
Вчера, 19:45
Вердикт ЭСК РФС по неудалению Вендела за удар Зобнина
Вчера, 19:19
24
Адвокат Смолова объяснила, почему футболист избежит тюремного заключения
Вчера, 19:00
14
Глава российского судейства заявил, что Соболева нужно было удалять в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:43
24
42-летний Жирков ответил, сколько минут смог бы сейчас отыграть в РПЛ
Вчера, 18:16
Орлов признал судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 17:30
29
Прокуратура утвердила обвинение Смолову – он предстанет перед судом
Вчера, 17:23
29
Пономарев – о тренере ЦСКА: «Пару игр еще можно потерпеть этого Челентано»
Вчера, 17:05
4
Радимов – о переходе в «Зенит»: «Зомбирование какое-то произошло»
Вчера, 16:43
4
Европейская сборная готова сыграть с Россией: «Для нас это не проблема»
Вчера, 16:26
3
Глушаков высказался о возможном попадании в Госдуму
Вчера, 15:57
4
Кержаков рассказал, как попал в дубль «Зенита» из-за Денисова
Вчера, 14:57
1
ЦСКА посоветовали разорвать контракт с Бариновым: «Просто тормоз!»
Вчера, 14:50
10
Агент раскрыл реальную причину ухода Жерсона из «Зенита»
Вчера, 14:42
4
42-летний экс-игрок сборной России задумался о возобновлении карьеры
Вчера, 13:53
Угрожающее заявление Мостового о своей карьере
Вчера, 13:41
3
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
Вчера, 13:09
14
«Матч ТВ» покажет 3 игры 22-го тура РПЛ
Вчера, 12:56
12
Фото«Зенит» поместил фото Миллера в центр афиши документального фильма о клубе
Вчера, 12:39
35
Назван зарубежный чемпионат, где Батраков может стать звездой
Вчера, 11:38
2
Кордоба стал уникальным для «Краснодара» игроком
Вчера, 11:13
12
Мелкадзе вспомнил, как «Ахмат» вывел Черчесова: «Стены в раздевалке тряслись порядочно»
Вчера, 10:47
3
Спрогнозирован следующий тренер ЦСКА
Вчера, 10:25
28
