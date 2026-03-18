ЦСКА посоветовали разорвать контракт с Бариновым: «Просто тормоз!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев связал провальные результаты столичной команды с появлением в ней Дмитрия Баринова.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.

Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.

Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.

«Катастрофа! В обороне играют одни иностранцы. Рейс – это безграмотный защитник. Он не умеет даже мячи отнимать, где его взяли вообще? Еще и две красные карточки. Обязательно нужно будет провести воспитательную беседу.

Даже Кисляк, который хорошо до этого играл, совсем кислым стал. Не говорю уже про Облякова... Возможно, на их игру повлияло появление Баринова.

Дмитрий – возрастной игрок, который себя жалеет, чтобы не получить травму. Он знает, что все равно получит деньги, которые ему положены по контракту.

Баринов – просто тормоз! Надо разрывать с ним соглашение или отдавать в аренду. Не хочет человек двигаться», – сказал Пономарев.