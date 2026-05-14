Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выступил против назначения Дмитрия Игдисамова на пост постоянного тренера команды.
«Этому молодому мальчику давать шанс не стоит. ЦСКА – очень именитая команда, его назначение – это риск.
Может, в перспективе Игдисамов и хороший тренер, но в команде нужен более авторитетный специалист. Хотя на бровке он себя ведет достойно», – сказал Пономарев.
- ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Сообщалось, что армейцы также рассматривают кандидатуры Ненада Бьелицы и Ролана Гусева.
- ЦСКА идет в РПЛ на 5-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»