Пономарев оценил кандидатуру Игдисамова как постоянного тренера ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев выступил против назначения Дмитрия Игдисамова на пост постоянного тренера команды.

«Этому молодому мальчику давать шанс не стоит. ЦСКА – очень именитая команда, его назначение – это риск.

Может, в перспективе Игдисамов и хороший тренер, но в команде нужен более авторитетный специалист. Хотя на бровке он себя ведет достойно», – сказал Пономарев.