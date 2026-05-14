Спартаковец Джику ответил, какой город безопаснее – Москва или Париж

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о безопасности в Москве.

«Мне нравится Красная площадь в Москве. Это одно из самых популярных мест в России. Не ожидал, что фанаты не будут меня отвлекать на улицах, подходить каждый раз. Русские люди – очень умные. Они узнают меня на улицах, когда я прогуливаюсь с семьей, но если подходят ко мне с просьбой сфотографироваться, то делают это с уважением. В Турции с этим сложнее, не всегда можно прогуляться спокойно по улицам – иногда приходилось даже с охраной выходить в город.

Для меня Москва очень похожа на Париж. В этих двух городах много красивой архитектуры, но тут я чувствую себя безопаснее, чем в столице Франции – здесь не украдут твои вещи», – сказал Джику.