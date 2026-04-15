В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о фигуре главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью.
– Ты работал с Жозе Моуринью. Почему он особенный?
– Потому что он выиграл все за свою карьеру. Жозе – великий тренер. Он все знает, внимателен ко всем возможным деталям. Где бы он ни работал, всегда что-то выигрывал, поэтому он легенда.
– Сможет ли он успешно работать в РПЛ?
– Конечно, сможет. Он успешно тренировал во многих разных лигах. Почему бы Жозе не добиться успеха и в России?
– Ему по силам привести «Спартак» к чемпионству?
– Да, безусловно.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- Клуб назначил испанского тренера Хуана Карлоса Карседо 5 января, заключив с ним контракт до 2028 года.
- При нем красно-белые выиграли 6 из 9 матчей при 2 поражениях и 1 ничьей.
