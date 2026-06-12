«Акрон» продал игрока в сербский клуб

«Акрон» договорился о трансфере полузащитника Ифета Джаковаца в «Войводину».

«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам. Не могли его удерживать в команде, так как это в дальнейшем не пошло бы на пользу «Акрону» и самому футболисту.

В то же время мы добились выгодного предложения от «Войводины» и осуществили этот трансфер. В ближайшее время в команде должен появиться новый игрок на его позиции», – сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.