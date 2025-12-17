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Сербия. Суперлига
Команды
Войводина
€ 22 млн
Войводина
Нови Сад
Сербия. Суперлига
Стадион:
Караджордже
Сайт:
http://www.fcvojvodina.co.yu
Тренер:
Мирослав Таньга
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Фото
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
Трансляция
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Фото
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
«Зенит» может в 4-й раз за два года сыграть с одним сербским клубом
2025.12.17 13:35
Семак рассказал, почему футболисты «Зенита» играли за «Войводину» в товарищеском матче
2025.07.14 23:00
Товарищеский матч. «Зенит» повторно выиграл у «Войводины»
2025.07.14 19:00
2
Радимов заметил изменения в настроении Глушенкова
2025.07.14 11:11
8
Семак оценил победу «Зенита» со счетом 7:1
2025.07.13 22:50
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Войводину» (7:1), три игрока сделали по дублю
2025.07.13 21:27
19
Видео
Глушенков исполнил «сухой лист» в матче «Зенита» с «Войводиной»
2025.07.13 20:19
10
Видео
«Зенит» эффектно презентовал Жерсона
2025.07.13 19:33
24
Трансляция
«Зенит» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025
2025.07.13 18:20
Фото
«Зенит» проведет еще один матч с сербским клубом
2025.07.04 09:48
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Видео
«Ахмат» обыграл финалиста Кубка Сербии
2025.01.22 10:41
Вьештица назвал главное воспоминание о России
2024.10.14 09:13
Соболев прокомментировал 2+2 в матче с «Войводиной»
2024.10.13 15:53
5
Вьештица поделился эмоциями от возвращения в Петербург
2024.10.13 12:14
Видео
Тренер «Войводины» заявил, что российские судьи засчитали гол «Зенита» из офсайда
2024.10.13 11:36
9
Семак оценил результативность Соболева в матче с «Войводиной»
2024.10.13 00:16
3
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Войводиной»
2024.10.12 22:58
3
Видео
Ассист Соболева пяткой в матче с «Войводиной»
2024.10.12 21:11
2
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Войводину» (4:1), у Соболева 2+2
2024.10.12 21:00
12
Видео
Соболев сделал дубль в товарищеском матче «Зенита» – его освистали
2024.10.12 19:50
23
Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Войводиной»
2024.10.12 11:07
1
«Зенит» узнал цену на нападающего «Войводины» Ивановича
2024.08.16 18:41
1
Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии
2024.08.10 16:02
9
Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»
2024.07.31 19:33
2
1
2
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
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