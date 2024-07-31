Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»

Футбольный агент Небойша Еленкович, представляющий интересы форварда Михайло Ивановича, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

– У меня пока нет информации про «Зенит», возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами. Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом», возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по Михайло не звонил.

– Возможен ли трансфер Ивановича в «Зенит» в принципе или он хотел бы играть в Европе?

– Слушайте, для меня «Зенит» – как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант.