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  • Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»

Агент форварда «Войводины»: «Зенит» – это как «Реал», очень большой клуб»

31 июля 2024, 19:33
2

Футбольный агент Небойша Еленкович, представляющий интересы форварда Михайло Ивановича, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

– У меня пока нет информации про «Зенит», возможно, происходят какие-то контакты непосредственно между клубами. Завтра «Войводине» предстоит матч с «Аяксом», возможно, после игры появится больше информации. Лично мне никто из России по Михайло не звонил.

– Возможен ли трансфер Ивановича в «Зенит» в принципе или он хотел бы играть в Европе?

– Слушайте, для меня «Зенит» – как мадридский «Реал», это очень большой клуб. И если будет от них интерес, у Ивановича нет никаких проблем с тем, чтобы играть в Санкт-Петербурге. Ха, это супервариант.

  • Сегодня стало известно, что петербуржцы предложили за 19-летнего серба 4 миллиона евро.
  • Иванович забил 9 голов в 38 матчах прошлого сезона.
  • Его рыночная цена – 1,25 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Войводина Зенит Иванович Михайло
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1722445066
Видно хреновый из тебя агент, если сравнивать гауно, которое сливает школоте из Бельгии, с элитным шоколадом для тебя норма, и если мозги есть то будет играть в ЕВРОПЕ, а не в болоте под названием РПЛ
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Александр-Каратеев-yandex
1722448532
Это как на вещевой рынок приходишь, а там товар предлагают"Брат, только тебе, как своему, только купи" И расхвалят тебя и готовы в уши высказать тебе все похвалы, лишь бы ты у них что нибудь купил, так и здесь, тоже самое.
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