Иванович готов перейти в «Зенит» при одном условии

Нападающий «Войводины» Михайло Иванович не хочет оказаться в «Зените» в статусе четвертого форварда

«Руководство «Зенита» связывалось с представителями Михайло Ивановича на тему перехода нападающего в российский клуб. Сторона игрока рассчитывает на трансфер в РПЛ, но только при условии, что «Зенит» продаст одного из своих нападающих. Иванович не хочет быть четвертым форвардом и рассчитывает на достаточное игровое время», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В этом сезоне 19-летний Иванович провел за «Войводину» 5 матчей, в прошлом – 38 и забил 9 голов.

Его контракт с сербским клубом рассчитан до 2026 года.

По данным Blic, «Зенит» предложил за Ивановича 4 миллиона евро.

На позиции центрфорварда у петербуржского клуба выступают Матео Кассьерра, Иван Сергеев и Вильсон Изидор.

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