В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу

Президент «Войводины» Драголюб Збильич рассказал, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу 19-летнего нападающего Михайло Ивановича.
«С «Зенитом» идут интенсивные переговоры по трансферу Ивановича, но более подробной информации сказать пока не могу», – сказал Збильич.
- По данным Blic, российский клуб предложил за футболиста 4 миллиона евро. На игрока также претендуют «Антверпен» и «Олимпиакос»
- В этом сезоне Иванович провел за «Войводину» 2 матча, в прошлом – 38 и забил 9 голов
- Эта продажа может стать рекордной в истории клуба из Нови-Сада.
Источник: Sport24