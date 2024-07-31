В «Войводине» высказались о переговорах с «Зенитом» по Ивановичу

Президент «Войводины» Драголюб Збильич рассказал, что клуб ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу 19-летнего нападающего Михайло Ивановича.

«С «Зенитом» идут интенсивные переговоры по трансферу Ивановича, но более подробной информации сказать пока не могу», – сказал Збильич.