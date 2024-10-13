Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Соболев прокомментировал 2+2 в матче с «Войводиной»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).

    • У форварда 2+2.

    – Что больше удовольствия доставило – два гола или две передачи?

    – В первую очередь – наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего.

    – Одну из голевых передач вы отдали пяткой. Это тоже говорит о том, что стали лучше чувствовать партнеров?

    – Да, и это тоже про уверенность, которая прибавляется. Уже не стесняешься и можешь принимать такие решения, брать игру на себя.

    – Что скажете о «Войводине»?

    – Хорошая команда, виден уровень. Играли агрессивно, быстро. Получили удовольствие от игры с таким соперником.

    • Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).

    Новости по теме
    Тихонов – о Соболеве: «Как можно не хотеть играть в «Спартаке»?» 4
    Семак оценил результативность Соболева в матче с «Войводиной» 7
    Соболев отреагировал на сравнения с машиной 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    serhio80
    1728825131
    Уверенно забил из оффсайда) даже тут свистка купили)
    Ответить
    Cleaner
    1728829086
    Соболев, Войводина - вот ТВОЙ УРОВЕНЬ!!!...)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 