Соболев прокомментировал 2+2 в матче с «Войводиной»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).
- У форварда 2+2.
– Что больше удовольствия доставило – два гола или две передачи?
– В первую очередь – наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего.
– Одну из голевых передач вы отдали пяткой. Это тоже говорит о том, что стали лучше чувствовать партнеров?
– Да, и это тоже про уверенность, которая прибавляется. Уже не стесняешься и можешь принимать такие решения, брать игру на себя.
– Что скажете о «Войводине»?
– Хорошая команда, виден уровень. Играли агрессивно, быстро. Получили удовольствие от игры с таким соперником.
- Соболев куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- Следующий соперник «Зенита» – «Акрон» (18 октября).