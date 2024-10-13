Соболев прокомментировал 2+2 в матче с «Войводиной»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).

У форварда 2+2.

– Что больше удовольствия доставило – два гола или две передачи?

– В первую очередь – наша хорошая игра. И то, что лично у меня появляется уверенность. Чувствую команду, понимаю, что нужно делать. Этому сейчас рад больше всего.

– Одну из голевых передач вы отдали пяткой. Это тоже говорит о том, что стали лучше чувствовать партнеров?

– Да, и это тоже про уверенность, которая прибавляется. Уже не стесняешься и можешь принимать такие решения, брать игру на себя.

– Что скажете о «Войводине»?

– Хорошая команда, виден уровень. Играли агрессивно, быстро. Получили удовольствие от игры с таким соперником.