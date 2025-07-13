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  • «Зенит» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

«Зенит» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

13 июля 2025, 18:20
Зенит
13.07.2025, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
7 : 1
Завершен
Войводина
5' М. Глушенков 7' Л. Энрике 20' Д. Сантос 36' М. Кассьерра 52' Д. Сантос 79' М. Глушенков 87' Л. Энрике
30' Н. Петрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Войводина
1
Матия Гоцманац
ВР
23
Лукас Баррос
ЛЗ
28
Коллинс Сиченье
ЦЗ
22
Лазар Николич
ПЗ
16
Михай Бутян
ПЗ
11
Деле
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
18
Негош Петрович
ЦП
20
Драган Коканович
АП
8
Марко Величкович
АП
72
Урош Николич
АП
Главный тренер
Мирослав Таньга
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Войводина
37
Ранко Пушкич
ВР
33
Стефан Букинац
ЛЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
27
Петар Сукачев
ЛВ
14
Милош Попович
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
11
Марко Младенович
АП
19
Дамьян Джоканович
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
13
Владан Новевски
РФ
3-3-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
66
Вега
5
Барриос
31
Мантуан
20
Педро
11
Энрике
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-1-3-2
1
Гоцманац
16
Бутян
22
Николич
28
Сиченье
23
Баррос
18
Петрович
11
Деле
72
Николич
23
Мустафа
8
Величкович
20
Коканович
20
Коканович
19
Джоканович
19
Джоканович
20
Коканович
23
Баррос
27
Сукачев
27
Сукачев
23
Баррос
18
Петрович
13
Новевски
13
Новевски
18
Петрович
22
Николич
14
Попович
14
Попович
22
Николич
8
Величкович
33
Букинац
33
Букинац
8
Величкович
23
Мустафа
18
Савичевич
18
Савичевич
23
Мустафа
72
Николич
11
Младенович
11
Младенович
72
Николич
Остались в запасе
Зенит
Войводина
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
9
Лазар Романич
ЛВ
37
Ранко Пушкич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
9
Лазар Романич
ЛВ
37
Ранко Пушкич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча Зенит - Войводина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Войводина» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Войводина»

«Зенит» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Войводина Зенит
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