13.07.2025, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
7 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
3-3-2-2
1
Латышонок
3
Дуглас Сантос
33
Нино
16
Эракович
66
Вега
5
Барриос
31
Мантуан
20
Педро
11
Энрике
9
Кассьерра
10
Глушенков
4-1-3-2
1
Гоцманац
16
Бутян
22
Николич
28
Сиченье
23
Баррос
18
Петрович
11
Деле
72
Николич
23
Мустафа
8
Величкович
20
Коканович
20
Коканович
19
Джоканович
19
Джоканович
20
Коканович
23
Баррос
27
Сукачев
27
Сукачев
23
Баррос
18
Петрович
13
Новевски
13
Новевски
18
Петрович
22
Николич
14
Попович
14
Попович
22
Николич
8
Величкович
33
Букинац
33
Букинац
8
Величкович
23
Мустафа
18
Савичевич
18
Савичевич
23
Мустафа
72
Николич
11
Младенович
11
Младенович
72
Николич
Остались в запасе
Зенит
Войводина
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
9
Лазар Романич
ЛВ
37
Ранко Пушкич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
51
Вадим Шилов
ЛФ
Остались в запасе
9
Лазар Романич
ЛВ
37
Ранко Пушкич
ВР
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча Зенит - Войводина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Войводина» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Войводина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»