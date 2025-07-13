Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча «Зенит» против «Войводина» на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Войводина»