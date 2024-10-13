Тренер «Войводины» заявил, что российские судьи засчитали гол «Зенита» из офсайда

Главный тренер «Войводины» Ненад Лалатович прокомментировал исход товарищеского матча против «Зенита» (1:4).

Матч обслуживала российская бригада судей.

«Хотел бы поздравить обе наши команды с хорошей игрой. Должен сразу сказать, что мы прибыли сегодня в 5 утра, поэтому, как вы понимаете, нормально отдохнуть мы не успели. Плюс в нашем составе не хватает четырех очень сильных основных игроков. Они находятся в сборной. И мы играли в такой ситуации.

Первый гол «Зенита» был забит с офсайда, но это никоим образом не уменьшает его победу. До второго гола мы играли в принципе так, как я хотел, но затем начали пропускать. Действительно, «Зенит» играл в очень сильную, активную игру. Мы насколько могли, конечно, отвечали, парировали, но, как я уже сказал, без четырех наших сильных игроков, уехавших в сборную, в таких условиях было сложно что-либо сделать.

Но, опять же, я только пришел в команду, буквально три-четыре дня назад я взял ее в свои руки, поэтому ребятам еще нужно привыкнуть ко мне, к моим требованиям. Я не доволен сегодняшней игрой, нужно быть быстрее, нужно быть лучше. Ну а «Зенит» хочу поздравить с заслуженной победой», – сказал Лалатович.