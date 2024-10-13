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    • Тренер «Войводины» заявил, что российские судьи засчитали гол «Зенита» из офсайда

    Тренер «Войводины» заявил, что российские судьи засчитали гол «Зенита» из офсайда

    Главный тренер «Войводины» Ненад Лалатович прокомментировал исход товарищеского матча против «Зенита» (1:4).

    • Матч обслуживала российская бригада судей.

    «Хотел бы поздравить обе наши команды с хорошей игрой. Должен сразу сказать, что мы прибыли сегодня в 5 утра, поэтому, как вы понимаете, нормально отдохнуть мы не успели. Плюс в нашем составе не хватает четырех очень сильных основных игроков. Они находятся в сборной. И мы играли в такой ситуации.

    Первый гол «Зенита» был забит с офсайда, но это никоим образом не уменьшает его победу. До второго гола мы играли в принципе так, как я хотел, но затем начали пропускать. Действительно, «Зенит» играл в очень сильную, активную игру. Мы насколько могли, конечно, отвечали, парировали, но, как я уже сказал, без четырех наших сильных игроков, уехавших в сборную, в таких условиях было сложно что-либо сделать.

    Но, опять же, я только пришел в команду, буквально три-четыре дня назад я взял ее в свои руки, поэтому ребятам еще нужно привыкнуть ко мне, к моим требованиям. Я не доволен сегодняшней игрой, нужно быть быстрее, нужно быть лучше. Ну а «Зенит» хочу поздравить с заслуженной победой», – сказал Лалатович.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1728809686
    Офсайд скорее всего был , но этот гол "латексного" - он и так не считается )
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    fakeid
    1728810371
    да был офсайд, никто не спорит. а вара на игре не было.
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    The only one
    1728810742
    Это уже безусловный рефлекс судей на зенит
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    "supermax"
    1728811856
    Все по старой схеме
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    Айболид
    1728812488
    В товарняках результат не столь важен , тем более Лалатович никому претензий не предъявляет . А рылам нужно прежде вспомнить , как их на "капа дель соль" судьи тащили (со скандалом кстати ).
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