Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
34
6
28
38
14
10
2
2
30
12
18
32
14
8
3
3
21
11
10
27
14
7
3
4
21
13
8
24
14
6
4
4
15
9
6
22
14
5
5
4
18
17
1
20
14
5
4
5
17
18
-1
19
14
4
6
4
12
19
-7
18
14
5
2
7
24
24
0
17
14
4
4
6
13
16
-3
16
14
2
5
7
14
25
-11
11
14
2
4
8
9
23
-14
10
14
2
3
9
9
23
-14
9
14
1
3
10
7
28
-21
6
Команда
5
9
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
24
3
21
21
7
6
1
0
14
3
11
19
7
5
1
1
14
3
11
16
7
5
1
1
13
5
8
16
7
4
3
0
14
7
7
15
7
3
2
2
7
2
5
11
7
3
2
2
9
7
2
11
7
3
2
2
10
9
1
11
7
2
4
1
7
5
2
10
7
3
0
4
10
9
1
9
7
2
2
3
7
10
-3
8
7
1
3
3
7
11
-4
6
7
1
2
4
7
13
-6
5
7
1
2
4
4
10
-6
5
Команда
5
8
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
5
2
0
10
3
7
17
7
4
1
2
16
9
7
13
7
3
2
2
8
6
2
11
7
3
2
2
8
7
1
11
7
2
2
3
14
15
-1
8
7
2
2
3
8
11
-3
8
7
2
2
3
7
10
-3
8
7
2
2
3
5
14
-9
8
7
1
2
4
3
7
-4
5
7
1
2
4
4
10
-6
5
7
1
2
4
7
14
-7
5
7
1
1
5
2
10
-8
4
7
0
2
5
2
13
-11
2
7
0
1
6
3
18
-15
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире