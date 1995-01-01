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    Железничар

    Город Панчево
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Стадион Младост
    Тренер Предраг Роган
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