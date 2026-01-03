«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам

«Динамо Мх» начало раскрывать соперников по зимним товарищеским матчам.

«На первом сборе в Турции, который продлится с 9 по 23 января, «Динамо» сыграет два контрольных матча

Соперниками нашей команды выступят клубы сербской Суперлиги.

19 января наша команда встретится с командой «ИМТ Белград» (Новый Белград), а 22 января сыграет с «Железничаром» из Панчево», – написали махачкалинцы.