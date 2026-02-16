Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев высказался о соперниках сборной России по мартовским матчам.

Сообщалось, что команда Валерия Карпина сыграет с Мали (54-е место в рейтинге ФИФА) и Гватемалой (94-е место).

Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.

В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).

«Это продолжение той истории, которая началась с начала злополучных санкций. За это время сборная России играла и с ещe более слабыми соперниками.

Позиция РФС, что играть надо в любом случае, была правильной. Хотя некоторые считали, что играть не надо.

Есть страны, которые хотят с нами играть. Кто соглашается, с теми и надо играть. Санкции же не сегодня так завтра отпадут. Российский флаг должен подниматься.

Посмотрите, сколько народа приходит на товарищеские матчи сборной России. Это поддержка нашего флага, нашей страны. Это протест против тех санкций, которые организовали западные страны.

Спорт – это политический инструмент влияния. Нужно показывать этим недоделкам с Запада, что Россия есть, флаг поднимается, а гимн играется», – заявил Гаджиев.