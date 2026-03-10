  • Спартаковец Дмитриев оценил пенальти за свой фол в матче с «Акроном»

Спартаковец Дмитриев оценил пенальти за свой фол в матче с «Акроном»

10 марта, 09:25
8

Игорь Дмитриев, полузащитник «Спартака», заявил, что не нарушал правила в эпизоде с пенальти в матче РПЛ против «Акрона».

  • Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3. По ходу встречи москвичи вели 3:1, но затем был счет 3:3.
  • Они забили решающий гол на 88-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Маркиньос.
  • «Акрон» также вел в счете по ходу встречи. Дубль в его составе оформил Максим Болдырев.
  • Видеообзор матча на «Лукойл Арене» можно посмотреть здесь.
  • У «Спартака» в следующем туре гостевой матч с «Зенитом» (14 марта).

Один из мячей «Акрон» забил с 11-метрового после контакта Дмитриева с форвардом тольяттинцев.

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», – сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном «Спартака» Романом Зобниным.

Видео с репликой Дмитриева опубликовала пресс-служба «Спартака» в VK.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Спартак Дмитриев Игорь
Комментарии (8)
Good_win_ФКСМ
1773124895
странно, местная заднеприводная шваль уже по идее должна была бы обгадить Дмитриева... видать, все еще друг другу анусы зализывают после воскресенья)))
Ответить
erybov1965
1773127576
Да,видно еще опыта нет,тем более в обороне.Там вообще ногой не надо было играть,еще и в штрафной.
Ответить
R_a_i_n
1773127610
Они там все падали, катались по полю и время тянули.
Ответить
_Sasha_
1773128413
Привоз 2 раза...
Ответить
zigbert
1773130669
Такие рискованные движения лучше не делать в штрафной. Любое касание будет трактоваться не в пользу Спартака.
Ответить
Красногвардейчик
1773132651
Лично я, отменил бы такие пенальти, но за такое сейчас ставят. Промахнулся по мячу, попал по ноге, извольте на точку
Ответить
k611
1773135316
Если судить по траектории мяча, то он сыграл в мяч, может там и было касание ноги, но до мяча Дмитриев точно добрался
Ответить
Все новости
Все новости
  • Читайте нас: 