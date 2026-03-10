Спартаковец Дмитриев оценил пенальти за свой фол в матче с «Акроном»

Игорь Дмитриев, полузащитник «Спартака», заявил, что не нарушал правила в эпизоде с пенальти в матче РПЛ против «Акрона».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3. По ходу встречи москвичи вели 3:1, но затем был счет 3:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Маркиньос.

«Акрон» также вел в счете по ходу встречи. Дубль в его составе оформил Максим Болдырев.

У «Спартака» в следующем туре гостевой матч с «Зенитом» (14 марта).

Один из мячей «Акрон» забил с 11-метрового после контакта Дмитриева с форвардом тольяттинцев.

«Я там в мяч сыграл, я не коснулся даже ноги. Видел, мяч в аут пошел? Это я сыграл. А ногу я успел согнуть. А он упал, заорал», – сказал Дмитриев после матча в разговоре с капитаном «Спартака» Романом Зобниным.

Видео с репликой Дмитриева опубликовала пресс-служба «Спартака» в VK.