Быстров отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».

Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.

Они забили решающий гол на 88-й минуте.

«Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.

«Спартак» молодцы, выиграли и набрали три очка. Но дома перед своими болельщиками надо побеждать увереннее. А «Акрон» показал хорошую игру, но в итоге уступил.

У москвичей нет стабильности в обороне, там играет атакующий Дмитриев, который не защитник. Когда «Спартак» атакует, всe хорошо, но в обороне есть ошибки.

Дмитриев неплохой футболист, но он не должен играть в защите», – считает Быстров.