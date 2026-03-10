Быстров отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Акроном»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном».
- Красно-белые победили на своем поле со счетом 4:3.
- Они забили решающий гол на 88-й минуте.
- «Акрон» сначала вел в счете, а затем отыграл два мяча.
«Спартак» молодцы, выиграли и набрали три очка. Но дома перед своими болельщиками надо побеждать увереннее. А «Акрон» показал хорошую игру, но в итоге уступил.
У москвичей нет стабильности в обороне, там играет атакующий Дмитриев, который не защитник. Когда «Спартак» атакует, всe хорошо, но в обороне есть ошибки.
Дмитриев неплохой футболист, но он не должен играть в защите», – считает Быстров.
