Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о будущем вратаря «быков» Станислава Агкацева.

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды. Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», – сказал Быстров.