  • Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»

Быстров: «Агкацеву не стоит переходить в «Монако», если «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать»

30 марта, 10:11
13

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров высказался о будущем вратаря «быков» Станислава Агкацева.

«Агкацеву не стоит переходить в такие клубы, как «Монако». Он приносит пользу «Краснодару». Если его мадридский «Реал» позовeт, тогда есть смысл уезжать. Можно в Англию, в первые три команды. Смысл есть всегда уехать в топ-чемпионат. Но только в первую тройку. Мы уже видели, как наши в условные «Штутгарты» отъезжают. В прямом смысле отъезжают от футбола», – сказал Быстров.

  • 24-летний Агкацев в этом сезоне провел 26 матчей за «Краснодар», пропустил 21 гол, провел 11 встреч на ноль.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
  • Срок контракта голкипера с «быками» рассчитан до середины 2029 года.

arsenovkamax
1774857946
mutabor0992
1774858250
Володя харЭ суррогатом накидываться!Совсем моск усох.Ну кому он в Реале нужен?В Монако владельцы Россияне...Поэтому и приглашают.
...уефан
1774858810
...советчиков много, советов ещё больше, у него и из ближнего круга, думаю, есть кому подсказать, да и в Краснодаре у него всё совсем неплохо...
Бумбраш
1774860271
Быстрика по ходу ещё и бьют в палате
Fibercore
1774861326
Монако не плохойклуб для старта в Европе. К тому же, в лиге уже есть Сафонов. Если и Стас туда попадёт, то за академией быков больше скаутов смотреть начнут.
Цугундeр
1774861638
Вова опять в мотыля ..)
АЛЕКС 58
1774863005
И давно его в Реал зовут вместе с Перцяном?
mihail200606
1774863069
Ыксперт...ты то куда уехал..нах твои советы нужны кому
R_a_i_n
1774864178
Быстров сам в Европе не играл никогда и советует. Монако в лиге чемпионов так-то играет.
Oldtrafford83
1774935461
Вова, лучше позвони Владу и сходите побухайте))
