Мостовой – о Мусаеве: «Просто хамло, я таких в школе пинками гонял»

Александр Мостовой нелицеприятно высказался про главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».

Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

– Как я могу считать Мусаева футбольным человеком? Я с трех лет землю грыз, траву ел, и что только не делал, чтобы стать футболистом и сделать карьеру.

А что он делал-то? Как его Луис Энрике, Дидье Дешам, Лобановский будут называть футбольным человеком? Пусть пройдет тот путь, который прошли мы.

– На это он сказал следующее: «Главное, что у меня нет ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

– У них его нет, потому что они этот путь не прошли, поэтому так и рассуждают. Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем.

Это же по лицу его видно – просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол. Даже совести не хватило уйти в отставку, после того, как за неделю провалился.

Нет, ***, они держатся. А футбольных людей всех убирают: Челестини, Ивича, Гусева, которые жизнь футболу отдают. Слушайте футбольных людей, а не тех, кто случайно где-то вылезает.