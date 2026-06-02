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  • Мостовой – о Мусаеве: «Просто хамло, я таких в школе пинками гонял»

Мостовой – о Мусаеве: «Просто хамло, я таких в школе пинками гонял»

2 июня, 17:34
20

Александр Мостовой нелицеприятно высказался про главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

  • Мостовой неоднократно называл Мусаева «нефутбольным человеком».
  • Тренер ответил: «Самое главное, чтобы у меня не было ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днeм».

– Как я могу считать Мусаева футбольным человеком? Я с трех лет землю грыз, траву ел, и что только не делал, чтобы стать футболистом и сделать карьеру.

А что он делал-то? Как его Луис Энрике, Дидье Дешам, Лобановский будут называть футбольным человеком? Пусть пройдет тот путь, который прошли мы.

– На это он сказал следующее: «Главное, что у меня нет ярлыка ленивого, завистливого человека, живущего вчерашним днем».

– У них его нет, потому что они этот путь не прошли, поэтому так и рассуждают. Я таких людей в школе пинками гонял. В школе учились отличники, уроки делали, потом ехали домой, их встречали с пирожками и горячим чаем.

Это же по лицу его видно – просто хамло. Случайно попал в футбол, двери открывал на базе, а теперь рассказывает нам про футбол. Даже совести не хватило уйти в отставку, после того, как за неделю провалился.

Нет, ***, они держатся. А футбольных людей всех убирают: Челестини, Ивича, Гусева, которые жизнь футболу отдают. Слушайте футбольных людей, а не тех, кто случайно где-то вылезает.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Alexander.saf
1780411279
А теперь тебя отовсюду гоняют
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АК 68
1780411292
Задело, правда глаза колет.
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prababushka kraba
1780411517
Саша, прекрати ходить по школам и кошмарить детей!
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evgevg13
1780411579
Когда уже этот шут гороховый заткнется
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...уефан
1780411668
...а это, ещё Абаскаль не приезжал. Чую, упакуют Сашку в дурку...
Ответить
TOMSON
1780412014
Сам сидит всех на лево и направо. Не футбольный, случайный и прочее. А по факту все в спорте просто. Ты или результат даешь или не даешь.
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acor94
1780412402
Мне Мусаев не нравится, но тут Саша реально поехал. Не вижу никаких проблем что тренеры не играли в футбол.
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Чугунный скороход
1780412883
Слюнями ещё брызгал скорей всего, давление зашкаливало...
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Рыло свина
1780420378
Мостовой про себя высказался! Мусаев првв.
Ответить
Цугундeр
1780421278
)) Утрись, царёк.
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