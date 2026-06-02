Мусаев назвал условие для ухода Сперцяна из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможной продаже капитана команды Эдуарда Сперцяна.
«Наверное, когда я только пришeл в команду, его этот ажиотаж утомлял. Все почему-то говорят, что Эдик должен обязательно уехать. Но он же не находится в застое – наоборот, развивается, ставит рекорды, выиграл титул. Этот сезон у него вообще рекордный по статистике.
Три года Сперцян признавался лучшим полузащитником РПЛ – думаю, и в четвeртый признают. Мне кажется, он ещe года два назад по-другому стал смотреть на эти вещи. Научился не нервничать, не переживать.
Мы много об этом говорим, и Эдик понимает: если поступит большое предложение от хорошего клуба, Сергей Николаевич [Галицкий], скорее всего, пойдeт ему навстречу.
Если же этого не произойдeт, и он продолжит бороться за самые высокие места в России, бить рекорды результативности – это тоже отличный путь.
Я уверен, Эдик наслаждается каждым днeм своей карьеры здесь», – заявил Мусаев.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 хавбек забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- У него контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2029 года.