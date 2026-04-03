Соболев назвал любимый гол в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, какие забитые мячи считает самым красивым и любимым за всю карьеру.

– Какой гол в карьере считаете самым красивым?

– Не могу выделить один. За «Крылья Советов» забивал «Ростову» в дальнюю девятку с левой ноги, а «Уралу» – перекинув вратаря метров с 35.

Ещe вспоминаются два спартаковских гола. «Ахмату», когда пару раз убрал на замахах и тоже перебросил вратаря, и тому же «Ростову». Тогда хорошо принял мяч и с разворота в дальний попал.

– Ваш самый любимый гол?

– Пусть будет мяч в финале Кубка России.