Соболев назвал любимый гол в карьере

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, какие забитые мячи считает самым красивым и любимым за всю карьеру.
– Какой гол в карьере считаете самым красивым?
– Не могу выделить один. За «Крылья Советов» забивал «Ростову» в дальнюю девятку с левой ноги, а «Уралу» – перекинув вратаря метров с 35.
Ещe вспоминаются два спартаковских гола. «Ахмату», когда пару раз убрал на замахах и тоже перебросил вратаря, и тому же «Ростову». Тогда хорошо принял мяч и с разворота в дальний попал.
– Ваш самый любимый гол?
– Пусть будет мяч в финале Кубка России.
- До «Зенита» Соболев выступал за «Спартак», «Енисей», «Крылья Советов», «Томь» и барнаульское «Динамо».
- Больше всего он забил в составе красно-белых – 58 голов в 140 матчах.
- За сборную России Александр провел 14 игр и отличился 6 мячами.
- Его статистика в «Зените»: 60 матчей, 16 голов, 6 ассистов.
Источник: «Советский спорт»